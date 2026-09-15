Dolar 48,6348 +0,02%
Euro 56,1520 +0,02%
Bist 13.998,84 -1,66%
Altın Gram 6.756,97 -0,70%
EUR/USD 1,1539 -0,15%
Brent Petrol 101,41 +0,42%
--°

Osman Şahin ikinci maçında ikinci golünü kaydetti

Erciyes 38'de Osman Şahin, Yeni Mersin İdman Yurdu karşısında 62. dakikada skoru eşitledi; maçtaki galibiyet golünün asistini yaparak 2-1 zaferi getirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 07:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Osman Şahin ikinci maçında ikinci golünü kaydetti

maç özeti:

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Nesine 3. Lig 3. Grup mücadelesinde sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Ligin 2. haftasında alınan bu sonuçla mavi-siyahlılar yoluna kayıpsız devam etti.

Maçın 62. dakikasında sahada 11 başlayan ve 90 dakika forma giyen Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün asistinde topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında, 80. dakikada Mehmet Tosunun attığı golün asistini yapan Osman maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

osman şahin'in performansı:

Osman Şahin, Erciyes 38 formasıyla çıktığı ikinci resmi maçta ikinci golünü kaydetti ve bir asistle takımın galibiyetinde belirleyici oldu. Sahada kaldığı süre boyunca hücumda etkili bir rol üstlendi.

Bu performans doğrultusunda oyuncunun ligin 3. haftasında oynanacak olan Diyarbekirspor maçında da takımın hücumdaki en etkili silahlarından biri olması bekleniyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI OYUNCUSU OSMAN ŞAHİN İKİNCİ MAÇINDA İKİNCİ GOLÜNÜ...

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI OYUNCUSU OSMAN ŞAHİN İKİNCİ MAÇINDA İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kartal'da yeni dönem: HDI Sigorta Spor Salonu voleybolun evini güçlendiriyor
images

Samsunspor'dan 'bu şehrin çocukları' kampanyası kapsamında ilkokulda defter dağı...
images

Gaziantep'in sporcuları uluslararası arenada madalya koleksiyonu oluşturdu
images

Mudanya’da minik yüzücüler 12 Eylül anısına kürsüye çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

OYAK Pazarlama, RTÜK'ün kurumsal seyahat sorumluluğunu üstlendi

Bingöl'de ilköğretim haftasında yeni dönem coşkusu ve eğitim vurgusu

çocuklarda döküntünün arkasındaki gerçek: alerji her zaman suçlu değil

Düğünde takı yerine av köpeği verildi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi