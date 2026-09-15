Osman Şahin ikinci maçında ikinci golünü kaydetti

maç özeti:

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Nesine 3. Lig 3. Grup mücadelesinde sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Ligin 2. haftasında alınan bu sonuçla mavi-siyahlılar yoluna kayıpsız devam etti.

Maçın 62. dakikasında sahada 11 başlayan ve 90 dakika forma giyen Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün asistinde topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında, 80. dakikada Mehmet Tosunun attığı golün asistini yapan Osman maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

osman şahin'in performansı:

Osman Şahin, Erciyes 38 formasıyla çıktığı ikinci resmi maçta ikinci golünü kaydetti ve bir asistle takımın galibiyetinde belirleyici oldu. Sahada kaldığı süre boyunca hücumda etkili bir rol üstlendi.

Bu performans doğrultusunda oyuncunun ligin 3. haftasında oynanacak olan Diyarbekirspor maçında da takımın hücumdaki en etkili silahlarından biri olması bekleniyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI OYUNCUSU OSMAN ŞAHİN İKİNCİ MAÇINDA İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI.