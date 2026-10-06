Osmaneli meslek yüksekokulu akademik kurulunda yeni dönem hedefleri belirlendi

akademik kurul toplantısı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nda 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile Osmaneli Meslek Yüksekokulu akademisyenleri katıldı.

eğitim-öğretim ve hedefler:

Toplantıda 2026-2027 dönemi için planlanan akademik faaliyetler, yüksekokulun eğitim-öğretim çalışmaları, fiziki imkânlar ve öğrenci faaliyetleri detaylı olarak değerlendirildi. Yüksekokulun uygulama ve üretim odaklı eğitime vurgu yapan hedefleri ön plana çıktı ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Paylan, yüksekokulun eğitim-öğretim faaliyetleri, yürütülen akademik çalışmalar ve öğrencilerin gelişimine yönelik uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, mesleki eğitimin uygulama ve üretim odaklı sürdürülmesinin önemine işaret ederek "Mesleki eğitimin uygulama ve üretim odaklı bir anlayışla sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Üniversitemizin mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Meslek yüksekokullarımız, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli bir role sahip. Yüksekokulumuzun akademik yayın sayısında yaşanan artışı memnuniyetle karşılıyorum. Bilimsel üretim, üniversitemizin akademik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Akademik kurul, yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik plan ve çalışmaların görüşülmesinin ardından sona erdi.

OSMANELİ MYO'DA 2026-2027 AKADEMİK KURUL TOPLANTISI