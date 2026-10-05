Osmaneli'de belediye pazar buluşması: talepler yerinde dinlendi

Belediye heyeti pazar esnafıyla bir araya geldi:

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Bekir Torun, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya ve İlçe Başkanı Ahmet Akdaş ile pazar gezisi gerçekleştirdi. Ziyarette esnaf ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla doğrudan görüşmeler yapıldı.

Esnafın talepleri ve önerileri:

Pazar esnafıyla sohbet eden Torun, işleyişe ilişkin beklentileri ve önerileri dinledi. Esnafın gündeminde olan konuların doğrudan yetkililere iletilmesi için görüşler alındı ve esnafın öncelikleri değerlendirildi.

Vatandaş görüşleri ve başkanın değerlendirmesi:

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Torun, onların istek ve şikayetlerini dinleyerek görüşlerini aldı. Torun, ziyaret sırasında şunları ifade etti: Osmaneli’mizin her noktasında hemşerilerimizle bir araya gelmeye, onların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüşleri bizim için önemli.

Gerçekleştirilen bu tür saha buluşmaları, yerel yönetimin halka yakın olma çabasının bir parçası olarak değerlendirildi ve yetkililerden alınan bilgilerin takip edileceği belirtildi.

BAŞKAN TORUN, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU