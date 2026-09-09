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Osmanelispor PGL hazırlıklarını güçlendirdi: iki yeni isim kadroya katıldı

Bilecik'i 2026-2027'de PGL'de temsil edecek Osmanelispor, Hasan Kol'la birlikte Osman Aydemir ve Taha Yasin Yenigün'ü kadrosuna kattı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmanelispor PGL hazırlıklarını güçlendirdi: iki yeni isim kadroya katıldı

takımın son durumu:

Bilecik'i 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor, 2025-2026 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonluğu sonrası lige yükselmenin ardından transfer ve hazırlık sürecini hızlandırdı.

yeni transferler ve kadro:

Kırmızı-yeşilli ekip, kadro derinliğini artırmak için bir dizi hamle yaptı. Yönetim, Bodrumspor ve Sakaryaspor'dan gelen oyuncuların da bulunduğu takviye hamleleriyle takımın rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

Son imzalar arasında Osman Aydemir ve Taha Yasin Yenigün yer alıyor; bu iki transferle birlikte Osmanelispor'ün ligde daha dikkat çekici bir görüntü sergilemesi bekleniyor.

teknik kadro ve hazırlıklar:

Takım, geçen sezon şampiyonluğa imza atan ve taraftarlarca 'İmparator' olarak bilinen Hasan Kol ile yola devam ediyor. Teknik ekip yönetiminde başlayan hazırlıklar, takımın yeni sezona hazır girmesi için planlı şekilde sürdürülüyor.

Osmanelispor yönetimi ve taraftar çevreleri, yapılan takviyelerin takımın PGL'deki rekabet seviyesini yükselteceği ve kırmızı-yeşilli ekibin lige renk katacağı yönünde görüş bildirdi.

TAHA YASİN YENİGÜN

TAHA YASİN YENİGÜN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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