Osmangazi Üniversitesi'nde yenilenen yüzme havuzu sporculara ve halka hazır

Tesis yenileme çalışmaları tamamlandı:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yüzme havuzunda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar, tesisin altyapısını güçlendirerek sporculara ve vatandaşlara daha modern ve elverişli şartlarda hizmet sunulmasını amaçlıyor.

altyapı ve hizmet vurgusu:

Yetkililer, yapılan yenileme ile tesisin kullanım güvenliği ve işlevselliğinin artırıldığını belirtti. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, il genelindeki spor tesislerinin standartlarını yükseltme yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

kullanım ve beklentiler:

Tamamlanan bakım ve onarımın ardından havuzun hem antrenman hem de halka açık kullanım açısından daha verimli hale gelmesi bekleniyor. Üniversite ve kent sakinlerinin spor ihtiyaçlarını karşılamaya dönük bu tür yatırımlar, tesislerin erişilebilirliğini ve performansını güçlendirmeyi hedefliyor.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) YÜZME HAVUZU’NDA ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KAPSAMLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.