Osmangazi'de parklara bakım seferberliği başlatıldı

Osmangazi Belediyesi'nden kapsamlı bakım çalışması:

Osmangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin doğayla iç içe, temiz ve düzenli alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla yeşil alanlardaki bakım çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hem yeni kazandırılan yeşil alanlarda hem de var olan parkların görünümünü korumak için yıl boyunca düzenli müdahaleler gerçekleştiriyor.

çalışmaların odağı:

Ekipler, mevsimsel şartlara bağlı ihtiyaçları takip ederek parkları elden geçiriyor. Son dönemde etkili olan yoğun yağışların ardından uzayan çimler özenle biçilirken, çim seviyesinin korunmasıyla parklar daha düzenli bir görünüme kavuştu. Yapılan uygulamalar; çim biçimi, temizlik, yürüyüş yollarının düzenlenmesi ve zararlı haşerelerin önlenmesi gibi başlıkları kapsıyor. Bu müdahaleler, çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına kadar tüm yeşil alanların daha güvenli ve kullanışlı hale gelmesini sağlıyor.

vatandaş memnuniyeti:

Çalışmalardan memnuniyet duyan Osmangazili vatandaşlar, parkların temiz, düzenli ve bakımlı tutulmasından dolayı belediyeye teşekkür etti. Yapılan düzenlemelerin sosyal yaşamı desteklediğini belirten vatandaşlar, parkların dinlenme, spor ve etkinlik alanı olarak daha işlevsel olduğunu vurguladı. Osmangazi Belediyesi ise düzenli bakım programıyla yeşil alanların doğal güzelliğini ve estetiğini korumayı hedefliyor.

Belediyenin sürdürülebilir bakım çalışmaları, ilçe genelinde parkların daha uzun ömürlü ve kullanıcı dostu olmasına katkı sağlarken, halkın açık alanlardan daha güvenli ve temiz ortamlarda faydalanmasına zemin hazırlıyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇE SAKİNLERİNİN DOĞAYLA İÇ İÇE, TEMİZ VE DÜZENLİ ALANLARDA KEYİFLİ VAKİT GEÇİREBİLMESİ İÇİN YEŞİL ALANLARDAKİ ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.