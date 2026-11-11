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Siirt'te gelecek için 7 bin fidan dikildi, hedef yıl sonuna 55 bin

Siirt'te 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' etkinliğinde Akyamaç köyü merkezli 7 noktada 7 bin fidan dikildi; valilik, kurum ve vatandaşların katılımıyla hedef yıl sonuna kadar 55 bin fidan.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Siirt'te gelecek için 7 bin fidan dikildi, hedef yıl sonuna 55 bin

etkinlik merkezi ve katılımcılar:

Siirt'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen programların merkezi, Siirt merkeze bağlı Akyamaç köyü oldu. Programa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

eş zamanlı dikimler ve hedefler:

Türkiye genelinde yürütülen Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında il genelindeki 7 farklı noktada eş zamanlı düzenlenen etkinliklerde 7 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Kızılkaya, dikilen her fidanın çocuklara bırakılan bir umut ve gelecek nesillere emanet edilen değerli bir miras olduğunu belirtti.

Yetkililer, yıl sonuna kadar Siirt genelinde 55 bin fidan dikilmesinin hedeflendiğini ifade ederek çalışmaya katkı sunan kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

etkinliğin tamamlanışı:

Program, katılımcıların fidanları toprakla buluşturmasının ardından sona erdi.

Siirt’te 7 bin fidan toprakla buluşturuldu

Siirt’te 7 bin fidan toprakla buluşturuldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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