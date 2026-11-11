Yangından sonra Bartın Aladağ'da 500 fidanla yeşerme çabası

etkinlik ve dikim çalışması:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı düzenlenen program kapsamında, Bartın’ın Aladağ Mahallesi'nde ağaç dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 yıl önce yanan ormanlık alanda yürütülen çalışmada, 250 servi ve 250 defne olmak üzere toplam 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Alan, yangından sonra geçen sürede rehabilite edilerek yeniden ağaçlandırma programına hazır hale getirildi. Dikimler, bölgenin doğal dokusuna uygun tür seçimiyle yapılarak, hem ekolojik denge hem de peyzajın onarımı hedeflendi.

katılımcılar ve konuşmalar:

Programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, il protokolü, işletme müdürlükleri temsilcileri, kurum ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, Bartın'ın topraklarına hayat vermek ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için bir araya gelindiğini ifade etti. Nadir, dikilen fidanların şehrin yeşil dokusuna katkı sağlayacağını vurguladı.

Vali Arslan da ormanların önemine dikkat çekerek Bartın’ın geniş orman varlığı, akarsuları ve doğal güzelliklerinin korunmasının gerekliliğini anlattı. Arslan, doğayı korumanın günlük yaşamın parçası haline getirilmesi gerektiğini belirtti ve orman yangınlarına karşı duyarlılık, su kaynaklarının korunması ile çevre bilincinin aktarılmasının önemine değindi.

siyasi birlik mesajı:

Tören sırasında dikkati çeken anlardan biri de siyasi temsilciler arasındaki iş birliği oldu. AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, kendisi için ayrılan fidanı dikmek üzere alana yöneldiğinde, Yeni Parti İl Başkanı İsmail Cem Akyol'u yanına davet etti; iki başkan fidanı birlikte dikip birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından Vali Arslan ve protokol üyeleri çocuklarla birlikte fidan dikerek programa katılım gösterdi. Etkinlik, hem yangının izlerini silme yönünde atılan somut bir adım hem de farklı paydaşların çevreye yönelik ortak sorumluluğunu gösteren bir buluşma olarak değerlendirildi.

BARTIN'DA MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ'NDE, 10 YIL ÖNCE YANAN ORMANLIK ALAN 500 FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ