Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 55,8615 -0,42%
Bist 11.728,87 +0,57%
Altın Gram 6.532,85 +0,38%
EUR/USD 1,1119 -0,43%
Brent Petrol 92,78 +1,41%
--°

Bursa'da 700. yıl anısına 200 bin fidan seferberliği başladı

Bursa'nın fethinin 700. yılına özel '700. Yılda Yeniden Yeşil Bursa' projesiyle üç yılda 200 bin fidan hedefleniyor; ilk dikim Mudanya'da yapıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bursa'da 700. yıl anısına 200 bin fidan seferberliği başladı

projenin ilk saha uygulaması mudanya'da:

Bursa’nın fethinin 700. yılı anısına başlatılan "700. Yılda Yeniden Yeşil Bursa Platformu" kapsamında üç yılda 200 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Projenin ilk fidan dikim etkinliği, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Mudanya’nın Çekrice Mahallesinde saat 11.00’de gerçekleştirildi ve saha uygulaması böylece başlamış oldu.

Etkinliğe katılanlar arasında Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, Merkez Komutanı Hv. P. Alb. Özkan Yenigün, Eğitim Merkezi Komutanı ve Garnizon Komutanı Tank. Alb. Refai Eciroğulları, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan Üsteğmen Veli Türk yer aldı. Ayrıca Bursa siyasi protokolünden temsilciler, öğrenciler ve vatandaşlar programdaydı.

valinin vurguları:

Vali Erol Ayyıldız, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde yapılan çalışmaların orman varlığının korunması ve gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakılması açısından önemine dikkat çekti. Ayyıldız, ormanların korunmasının, geliştirilmesinin ve gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti ve dikecekleri her fidanın "yanan alanların yeniden hayat bulmasına, doğamızın zenginleşmesine ve geleceğimize nefes olmasına" katkı sağlayacağını ifade etti. Organizasyonda emek veren Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler ve gönüllülere teşekkür etti.

bursa genelinde yürütülen çalışmalar ve hedefler:

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, il genelinde 11 Kasım kapsamında yürütülen uygulamalara ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü’nün Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde büyük bir seferberliğe dönüştüğünü, bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla ülke genelinde 2 milyon 600 bin fidan hedeflendiğini söyledi.

Şahan, Bursa’da 16 ilçede, 28 farklı noktada, toplam 42,2 hektar alanda 48 bin 570 fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti. Çekrice Mahallesi’ndeki alanın 19 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen orman yangınında zarar gördüğünü ve ekiplerin yangına 12 dakika içinde müdahale ettiğini ifade ederek, yangından etkilenen alanın yeniden yeşillendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şahan, ağaçların evrensel değerler taşıdığını, yeşeren her fidanın umudun ve yaşama bağlılığın sembolü olduğunu vurguladı ve seferberliğe destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a teşekkür etti.

Projenin Mudanya’daki ilk dikimiyle saha uygulaması başlayan platform, önümüzdeki üç yıl içinde kent genelinde etap etap uygulanarak 200 bin fidan hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

BURSA’NIN FETHİNİN 700. YILI ANISINA BAŞLATILAN &quot;700. YILDA YENİDEN YEŞİL BURSA PLATFORMU&quot;...

BURSA’NIN FETHİNİN 700. YILI ANISINA BAŞLATILAN "700. YILDA YENİDEN YEŞİL BURSA PLATFORMU" KAPSAMINDA 3 YILDA 200 BİN FİDAN DİKİLMESİ HEDEFLENİYOR. PROJENİN İLK FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’NDE MUDANYA’NIN ÇEKRİCE MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Didim'in yeşil geleceği Zeytin Park ile başladı
images

Geleceğe nefes: Muş'ta fidanlarla yeşeren bir gün
images

Güroymak'ta geleceğe nefes: 11 kasım'da fidanlar toprakla buluştu
images

yangından zarar gören alanlarda ilk fidanlar toprakla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

Düzce'nin deprem hafızası: Makas'tan 12 kasım anması

Söke pazaryerinde esnafla sahada başkan Arıkan talepleri dinledi

Didim'in yeşil geleceği Zeytin Park ile başladı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette