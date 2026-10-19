Osmangazi'de yapay zeka felsefesi: fırsatlar, riskler ve insan

Konferans insanı merkeze alarak teknolojiyi felsefi açıdan tartıştı:

Osmangazi Belediyesi, Hisar Arkeoparkı Kültür Buluşmaları çerçevesinde ve "Uludağlı Kadın Filozoflar" başlığıyla düzenlenen "Yapay Zeka: Mitler, Olgular ve Riskler" konferansına ev sahipliği yaptı. Etkinlik, düşünce dünyası ile bilimsel birikimi bir araya getirerek yapay zekânın yaşam üzerindeki etkilerini felsefi bir mercekten değerlendirdi.

Program, Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile Açık Seçik Felsefe işbirliğiyle hazırlandı. Konferansta Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Berke ile Prof. Dr. Kadir Çüçen yapay zekânın tarihçesinden bugününe, insan hayatına sunduğu fırsatlardan doğurabileceği ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel risklere kadar geniş bir yelpazeyi ele aldı.

Felsefi bakış ve gündem:

Konuşmalarda yapay zekânın salt teknik bir ilerleme olmadığını, aynı zamanda insanlık tarihinin ve kültürel birikiminin bir devamı olarak görülmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, teknolojinin yarattığı beklentilerle toplumdaki kaygılar arasındaki ilişkinin açığa çıkarılması gerektiğini belirtti. Soru şu: Teknoloji bize hangi imkanları sunuyor ve hangi değerleri tehdit ediyor?

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Berke, yapay zekâya dair yanlış ve eksik bilgilerin kaygı, korku ve öfkeye yol açabildiğini ifade ederek katılımcılara şu değerlendirmeyi aktardı:

"Yapay zeka denildiğinde insanların aklında doğru ve yanlış pek çok bilgi bulunuyor. Bu durum zaman zaman endişe, korku ve öfkeyi de beraberinde getirebiliyor. İnsanlığın tarih boyunca neden teknolojiye ihtiyaç duyduğunu, bu gelişim sürecinin son halkalarından biri olan yapay zekanın hayatımıza neler katabileceğini ve bizden neler götürebileceğini ele alıyoruz. İnsanın cansız varlıklara bilinç kazandırma hayali aslında çok eskiye dayanıyor. Bugün bu hayalin yapay zeka teknolojisinde nasıl karşılık bulduğunu değerlendirirken, ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel risklerini de ele alıyoruz. Yapay zekanın gelecekte insanlığa hangi alanlarda yeni imkanlar sunabileceğini ve hangi noktalarda tehlike oluşturabileceğini sorguluyoruz. Hisar Arkeopark içerisinde yer alan Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi de tarihi atmosferiyle felsefi konular için son derece anlamlı bir ortam sunuyor."

Akademik katılım ve programın hedefleri:

Program, Bursa'nın akademik birikimini görünür kılmayı amaçlayan bir yaklaşımın parçası olarak sunuldu. Prof. Dr. Kadir Çüçen, Osmangazi Belediyesi'nin desteğine dikkat çekerek serinin insanı merkezine alan bir içerik taşıdığını vurguladı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek sekiz konferansın, özellikle kadın filozofların katkısıyla insan odaklı konuları gündeme taşıyacağı belirtildi.

Prof. Dr. Kadir Çüçen'in değerlendirmesi şöyle oldu: "Uludağ Üniversitesi’nden kadın filozoflarımız burada sekiz konferans verecek ve bu buluşmaların odağında insan olacak. Bunlar bizim öğrencilerimiz, meslektaşlarımız ve değerlerimiz. Biz bu değerlerimize sahip çıkmazsak başka kim sahip çıkacak? Osmangazi Belediyesi’nin bu çalışmaya gönülden destek vermesi bizleri çok mutlu etti. Kentin yetiştirdiği filozoflara sahip çıkması son derece değerli. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum"

Konferans, yapay zekâyı sadece teknik parametrelerle değil, etik, toplumsal ve kültürel bağlamlarıyla tartışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, geleceğe yönelik beklentiler ve olası riskler üzerine fikir alışverişinde bulunurken, böyle programların kamuoyunda derinlemesine düşünce üretimine katkı sağlayacağı değerlendirildi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HİSAR ARKEOPARKI KÜLTÜR BULUŞMALARI KAPSAMINDA VE "ULUDAĞLI KADIN FİLOZOFLAR" BAŞLIĞIYLA DÜZENLEDİĞİ "YAPAY ZEKA: MİTLER, OLGULAR VE RİSKLER" İSİMLİ KONFERANSTA ÇAĞIMIZIN EN ÖNEMLİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİNDEN BİRİNİ FELSEFENİN SORGULAYICI BAKIŞ AÇISIYLA ELE ALDI. YAPAY ZEKANIN İNSAN YAŞAMINA ETKİLERİNDEN GELECEKTE OLUŞTURABİLECEĞİ RİSKLERE KADAR PEK ÇOK KONUNUN DEĞERLENDİRİLDİĞİ BULUŞMA, DÜŞÜNCE VE BİLİM DÜNYASINI AYNI ÇATI ALTINDA BİR ARAYA GETİRDİ.