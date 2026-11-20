öğretmenlere saygı ve anma

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, vefat eden öğretmenler kabirleri başında anıldı ve yakınları evlerinde ziyaret edildi. Etkinliği yürüten Simav İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, hem şehit öğretmenleri hem de eğitim hayatına uzun yıllar hizmet etmiş öğretmenleri saygı ile andıklarını bildirdi.

şehit öğretmenlerin kabir ziyaretleri:

Programa katılanlar ilk olarak şehit Piyade Er Öğretmen Mehmet Fidan ile Öğretmen Ali Karaoğlanın kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Ziyaret sırasında mezarlarda yapılan dualar ve anmalar, katılımcıların duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

6 Şubat 2023'te hayatını kaybeden öğretmen anıldı:

Ayrıca 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde eşi Deniz Bilgin Selçuk ve iki kızıyla birlikte yaşamını yitiren Öğretmen Hüseyin Selçuk da rahmet ve saygıyla anıldı. Anma programında, kaybedilen öğretmenin ve ailesinin hatırası özellikle vurgulandı.

aile ziyaretleri ve müdürlüğün mesajı:

Kabir ziyaretlerinin ardından şehit ve vefat eden öğretmenlerin aileleri evlerinde ziyaret edilerek yakın ilgi gösterildi, acıları paylaşıldı ve öğretmenlerin anıları yad edildi. Simav İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gösterilen misafirperverlik için ailelere teşekkür edildi ve vatan uğruna can veren şehitlerin ile ömrünü eğitime adayan öğretmenlerin unutulmayacağı vurgulandı.

SİMAV’DA VEFAT EDEN ÖĞRETMENLER UNUTULMADI