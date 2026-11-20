Sempozyumun düzenlenişi ve katılımcılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Sait Faik Ulusal Sempozyumu, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) çatısı altında ikinci günün ardından tamamlandı. Etkinlikte akademisyenler, yazarlar ve araştırmacılar bir araya gelerek yazarın edebi mirasını değişik açılardan değerlendirdi.

Sempozyumun programı, ikinci gün yapılan üç ayrı oturumun ardından düzenlenen kapanış konuşmalarıyla sonlandırıldı. Tartışmaların odak noktasında yazarın toplumla kurduğu ilişki, gündelik yaşam teması, mekan tasviri, fantastik unsurlar ve özgün dil kullanımı vardı.

Oturumlarda konuşulan temel başlıklar

İlk oturum: hayat, insan ve gündelik anlatı

Prof. Dr. Muhammed Hüküm başkanlığındaki ilk oturumda Ertan Örgen, Sait Faik'in öykücülüğünü toplumun ve kültürel koşulların ışığında değerlendirdi. Sevengül Sönmez, yazarın eserlerinin zaman içinde canlı kalışına dikkat çekerken Yakup Öztürk edebiyatının yalnızca biyografik öğelerle açıklanamayacağını vurguladı. Engin Yılmaz ise Sait Faik'in insanı, doğayı ve gündelik hayatı evrensel bir dille ele alışını öne çıkardı.

İkinci oturum: mekanın merkeziyeti ve anlatı dili

Erdem Dönmez'in yönettiği oturumda Salim Çonoğlu, Sait Faik'in sıradan insanların yaşamlarını Türk hikâye geleneğinin merkezine taşıdığını belirtti. Emin Gürdamur, yazarın hayatla kurduğu doğrudan ilişkiye; Beyhan Kanter gündelik yaşamın edebi değerine; Abdullah Harmancı ise yazarın farklı kaynaklardan beslenerek inşa ettiği özgün anlatım diline ilişkin değerlendirmeler sundu. Oturum başkanı Erdem Dönmez ayrıca yazarın öykülerinde sokak, kahvehane ve kıyı gibi mekanların anlatının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Katılımcıların sunumları ve tartışmalar, Sait Faik'in eserlerinin çok yönlü okunabileceğini; toplumsal bağlam, mekân kurgusu ve dilsel yeniliklerin birlikte ele alınmasının önemini ortaya koydu. Sempozyum, oturumların ardından yapılan kapanış konuşmaları ile sona erdi.

SAKARYA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN SAİT FAİK ULUSAL SEMPOZYUMU, İKİNCİ GÜNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜÇ OTURUMUN ARDINDAN SONA ERDİ.