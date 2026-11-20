bin buğday bir nefes konseriyle başladı

Manisa'da bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri, Yunusemre Belediyesi organizasyonuyla "Bin Buğday Bir Nefes" konseriyle açıldı. Etkinlik, Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü anlayışını müzikle sahneye taşımayı amaçladı.

sahne ve repertuar:

Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Yunusemre Belediyesi Halk Müziği Korosu sahne aldı. Şef Mustafa Kılınç yönetimindeki koro, Yunus Emre'nin düşünce dünyasında ön plana çıkan sevgi, hoşgörü, eşitlik ve kardeşlik temalarını işleyen türkülerden oluşan bir repertuar sundu ve salonda duygu dolu anlar yaşandı.

katılımcılar, konuşmalar ve kapanış:

Programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Seyit Ali Özmen, Yeni Parti İl Başkanvekili Erdem Nalbant, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ile Belediye Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunus Emre’nin evrensel sevgi ve hoşgörü anlayışına dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Semih Balaban ise, "Yunus Emre’yi anmak insanlığı anmaktır. Yunus Emre’yi hatırlamak insanlığı hatırlamaktır" ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda gerçekleştirilen semah gösterisi izleyicilerden ilgi gördü ve program, sahne alan sanatçılara çiçek takdim edilmesiyle sona erdi. Etkinlik, Yunus Emre'nin insan sevgisi ve gönül dünyasının türküler aracılığıyla yeniden hatırlanmasına zemin hazırladı.

MANİSA’DA 9’UNCUSU DÜZENLENEN ULUSLARARASI YUNUS EMRE GÜNLERİ, "BİN BUĞDAY BİR NEFES" KONSERİYLE BAŞLADI. YUNUSEMRE BELEDİYESİ HALK MÜZİĞİ KOROSU, SESLENDİRDİĞİ TÜRKÜLER VE KONSER SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEMAH GÖSTERİSİYLE YUNUS EMRE’NİN SEVGİ, HOŞGÖRÜ VE KARDEŞLİK ANLAYIŞINI YAŞATTI.