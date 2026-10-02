Dolar 49,1403 +0,13%
Euro 55,3512 +0,25%
Bist 12.271,74 +0,19%
Altın Gram 6.661,00 +0,33%
EUR/USD 1,1260 +0,14%
Brent Petrol 101,18 -1,10%
--°

Osmaniye'de egzoz kirliliğine ağır yaptırım: 16 bin lira ceza, motosiklet bir ay men

Osmaniye'de gece yarısı gürültülü egzozla yakalanan motosiklet sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası uygulandı, motosiklet 1 ay trafikten men edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:37

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 09:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Osmaniye'de egzoz kirliliğine ağır yaptırım: 16 bin lira ceza, motosiklet bir ay men

Olayın ayrıntıları:

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'nda gürültülü egzozla seyreden bir motosikleti takibe aldı. Motorize ekiplerin takibi sonucu motosiklet, Fakıuşağı Mahallesi Korkut Ata Kavşağı'nda durduruldu.

Yapılan kontrolde motosiklette mevzuata aykırı egzoz olduğu belirlendi; sürücünün çevreyi rahatsız eden yönelimi ekipler tarafından tespit edildi.

Uygulanan yaptırımlar:

Sürücüye 16 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edildi. İşlemler, ekiplerin olay yerindeki tespit ve tutanaklarıyla kayıt altına alındı.

Olay, trafik denetimleri kapsamında gürültüye neden olan kaynaklara karşı yapılan uygulamaların bir örneği olarak kayda geçti; yetkililerden gelen açıklama niteliğinde somut bir beyan haberde yer almamıştır.

OSMANİYE’DE GÜRÜLTÜLÜ EGZOZLA ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 16 BİN TL İDARİ PARA...

OSMANİYE’DE GÜRÜLTÜLÜ EGZOZLA ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 16 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, MOTOSİKLET 1 AY SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya'da yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı adreslere operasyon: bir tutu...
images

Kars merkezli üç ilde dijital operasyon: yasa dışı bahis şebekesine 5 şüpheli ha...
images

Yeşilyurt'ta elektrik panosunda çıkan yangın çevreyi tedirgin etti
images

Kütahya'da istihbarat destekli operasyon: 73 aranan yakalandı, 38'i tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Almanya kararı dijital reklam sorumluluğunda çığır açtı

Afyonkarahisar'ın sesi: Erkmenli hafız Ege ikincisi oldu

Spor ve sosyal hayatı birlikte kucaklayan yalılar: Neva Yalı ve Riva Yalı

Miniklerle yangın bilinci: Yunusemre'de itfaiyecilik eğitimi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı