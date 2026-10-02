Osmaniye'de egzoz kirliliğine ağır yaptırım: 16 bin lira ceza, motosiklet bir ay men

Olayın ayrıntıları:

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'nda gürültülü egzozla seyreden bir motosikleti takibe aldı. Motorize ekiplerin takibi sonucu motosiklet, Fakıuşağı Mahallesi Korkut Ata Kavşağı'nda durduruldu.

Yapılan kontrolde motosiklette mevzuata aykırı egzoz olduğu belirlendi; sürücünün çevreyi rahatsız eden yönelimi ekipler tarafından tespit edildi.

Uygulanan yaptırımlar:

Sürücüye 16 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edildi. İşlemler, ekiplerin olay yerindeki tespit ve tutanaklarıyla kayıt altına alındı.

Olay, trafik denetimleri kapsamında gürültüye neden olan kaynaklara karşı yapılan uygulamaların bir örneği olarak kayda geçti; yetkililerden gelen açıklama niteliğinde somut bir beyan haberde yer almamıştır.

OSMANİYE’DE GÜRÜLTÜLÜ EGZOZLA ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 16 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, MOTOSİKLET 1 AY SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.