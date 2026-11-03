Efeler'de yakalandılar: araçta göçmen taşıyan iki şüpheli tutuklandı

Efeler'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, para karşılığı yabancı uyruklu bir kişiyi taşıdıkları belirlenen iki şüpheli yakalandı. Olay, bölgedeki rutin kontroller sırasında ortaya çıktı.

operasyonun ayrıntıları:

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri, Muğla Bulvarı otoban girişinde durdurdukları araçta para karşılığı yabancı uyruklu H.M. isimli şahsı taşıdıkları tespit edilen S.A. ve Y.İ. isimli şahısları gözaltına aldı.

gözaltı ve yargı süreci:

Şüpheliler hakkında yapılan işlemler neticesinde, her iki zanlıya da göçmen kaçakçılığı suçundan işlem uygulandı ve soruşturma sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Olayla ilgili işlemler yetkili birimlerce sürdürüldü.

AYDIN’DA 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI