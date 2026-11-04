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Osmaniye'de gece yarısı iki tırın çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'de TAG Otoyolu Sakızgediği mevkiinde arkadan çarpan tırın sürücüsü Canip Özkan (59) kabinde sıkışarak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Osmaniye'de gece yarısı iki tırın çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'de gece yarısı iki tırın çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkiinde dün gece meydana gelen kazada, Gaziantep istikametinde seyir halindeki tırların çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

kaza ve olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinde seyreden Canip Özkan (59) idaresindeki tır, aynı yönde ilerleyen başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özkan, tırın kabin kısmında sıkıştı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine sağlık, jandarma ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Özkan'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de iki tır çarpıştı: 1 ölü

Osmaniye’de iki tır çarpıştı: 1 ölü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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