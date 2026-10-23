Osmaniye'de güvenlik kamerasına yansıyan kaza: kedi yaşamını yitirdi

Osmaniye merkezde sokakta çarpılan kedi hayatını kaybetti

Osmaniye merkez Ulaşlı Mahallesi'nde sokakta ilerleyen bir motosikletin çarptığı kedi, çarpmanın etkisiyle yola savruldu ve dakikalarca acı içinde kıvrandıktan sonra öldü. Olay sırasında motosiklet sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği, çevredeki diğer vatandaşların da durumu fark etmediği belirtildi.

Olayın görüntüleri:

Yaşananlar, mahalledeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda, kedinin motosikletin ön tekerinin altına alındığı ve tam kafasının üzerinden geçtiği görüldü. Görüntülerde motorun dengesinin kısa süreli bozulduğu, ancak sürücünün durup yardım etmediği izleniyor.

Mahalle sakininin tepkisi:

Sokakta kedinin cansız bedenini fark eden apartman sakini Mehmet Taşer (47), güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde durumun ciddiyetini gördüğünü söyledi. Taşer, görüntülerde kedinin çarptıktan sonra dakikalarca can çekiştiğini belirtti ve yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Çocukluktan beri benim hayvan sevgim vardı. Çocukken de kedim, köpeklerim vardı. Uzun zamandır burada oturduğum için sürekli bu çevrede kedileri beslemekteyiz. Kamera kaydının geçmişini takip edip baktığımda, motosikletlinin kediyi ön tekerinin altına alarak tam kafasının üzerinden geçtiğini gördüm. Motor biraz dengesini kaybediyor, düşme derecesine geliyor. Bu olayın farkında olduğu halde dönüp arkasına bakmıyor bile yani gerçekten üzücü bir olay, yani sonuçta bir can taşıyor. Bu hayvan da Allah’ın sessiz kullarından biridir. Eğer böyle bir durum olduğunda motosiklet sürücüsü tekrar dönüp gelseydi veya bina sakinlerine söylemiş olsaydı, ben evdeydim. Arabam da vardı. O kediyi alır, en yakın veterinere götürür, gereken işlemleri yaptırırdım. Ama kediyi ben 1-2 saat sonra balkondan ölmüş halde görünce gerçekten çok üzüldüm. Kedi beslemek gerçekten bir evlat beslemek kadar değerlidir."

Taşer, sürücünün geriye dönüp yardım etmesi ya da binada ikamet edenleri bilgilendirmesinin durumun farklı sonuçlanmasını sağlayabileceğini vurguladı. Olayın ardından mahallede hayvanlara yönelik duyarlılık ve sürücülerin sokak hayvanlarına karşı dikkatli olması gerektiği yönünde tepki oluştu.

OSMANİYE’DE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KEDİ ÖLDÜ. OLAY, BİR APARTMANIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.