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Simit ve ayranla otobüs kurtarma operasyonunu izleyen genç ilgi odağı oldu

Manavgat'ta 3 metre uyarısını görmezden gelen tur otobüsü alt geçide sıkıştı; turistler başka araca aktarıldı, iki vinç üç saatte aracı çıkardı, genç simit-ayranla izledi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Simit ve ayranla otobüs kurtarma operasyonunu izleyen genç ilgi odağı oldu

Manavgat'ta alt geçitte araç sıkışması

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü girişinde bir tur firmasına ait otobüs, bölgede belirgin şekilde yer alan 3 metre yükseklik uyarısını dikkate almadan alt geçitten geçmeye çalışınca sıkıştı. Olay, bölgedeki trafik akışını durdururken ihbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri alt geçidin her iki tarafında güvenlik önlemi aldı.

Kurtarma çalışmaları ve operasyonun süresi:

İlk müdahale sırasında çağrılan vinç, otobüsün büyük bölümünün geçide sıkışmış olması nedeniyle aracı tek başına çıkaramadı. Bunun üzerine çağrılan ikinci vinçle birlikte yürütülen çalışma toplam 3 saat sürdü. İki vincin koordineli çabası sonucunda otobüs sıkıştığı yerden çıkarıldı; operasyonun ardından otobüsün tavan kısmında büyük ölçüde hasar olduğu görüldü.

Yolcular, izleyiciler ve yerel tepki:

Otobüsteki turistler, kurtarma çalışmaları başlamadan önce başka bir araca aktarılarak yollarına devam etti. Olayı izlemeye gelen çok sayıda vatandaş arasında, çalışmaları motosikletiyle geçen bir genç oldukça yakın takip etti. Operasyonun uzaması üzerine genç, karnını doyurmak için aldığı simit ve ayran ile bulunduğu noktadan çalışmaları film izler gibi izlemeye devam etti.

İzleyicilerden genç, olay yerinde görülen 3 metre yüksekliğin belirtildiğine dikkat çekerek, sürücünün ısrarına şaşırdığını söyledi: "Otobüs sürücüsünün ne yaptığına akıl erdirmek mümkün değil. Neredeyse otobüsün tamamı geçitte sıkışacakmış. İnsan tavanı geçide çarptıktan sonra nasıl yoluna devam etmek ister. Allah'tan kimse zarar görmemiş."

Olay, bölgedeki trafik düzeninin ve yükseklik uyarılarının önemini bir kez daha gündeme getirirken, yetkililer benzer vakalara karşı sürücülerin uyarıları dikkate almasının önemini vurguladı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 3 METRE YÜKSEKLİK UYARISINI DİKKATE ALMAYAN TUR OTOBÜSÜ ALT GEÇİDE...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 3 METRE YÜKSEKLİK UYARISINI DİKKATE ALMAYAN TUR OTOBÜSÜ ALT GEÇİDE SIKIŞTI. OTOBÜS, 2 VİNÇ TARAFINDAN 3 SAATLİK OPERASYONLA SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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