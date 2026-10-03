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Osmaniye'de takla atan otomobilde 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Düziçi Bostanlar köyü Göller Mahallesi'nde kontrolden çıkan 80 AHR 311 plakalı otomobil takla attı; 17 yaşındaki Mehmet Gökhan Akdağ kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:19

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Osmaniye'de takla atan otomobilde 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

kazanın meydana gelişi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyü Göller Mahallesi'nde gece saatlerinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu 80 AHR 311 plakalı otomobil şarampole uçtu. Araç taklalar atarak dururken, olayda araçta bulunan üç kişi yaralandı.

kurtarma ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkışan yaralıları araçtan çıkarma çalışmasının ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

hayatını kaybeden genç:

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Mehmet Gökhan Akdağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada diğer iki kişinin yaralandığı bildirildi.

OSMANİYE’DE GECE MEYDANA GELEN KAZADA 17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

OSMANİYE’DE GECE MEYDANA GELEN KAZADA 17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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