Osmaniye'de takla atan otomobilde 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

kazanın meydana gelişi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyü Göller Mahallesi'nde gece saatlerinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu 80 AHR 311 plakalı otomobil şarampole uçtu. Araç taklalar atarak dururken, olayda araçta bulunan üç kişi yaralandı.

kurtarma ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkışan yaralıları araçtan çıkarma çalışmasının ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

hayatını kaybeden genç:

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Mehmet Gökhan Akdağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada diğer iki kişinin yaralandığı bildirildi.

OSMANİYE’DE GECE MEYDANA GELEN KAZADA 17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ