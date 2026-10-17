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Osmaniye’de üniversiteli kızlar fıstık kırma yarışında hünerlerini sergiledi

Osmaniye Fıstığı Festivali öncesi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen fıstık kırma yarışmasında 10 öğrenci en hızlı kabuk ayıklamak için ter döktü.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaniye’de üniversiteli kızlar fıstık kırma yarışında hünerlerini sergiledi

Festival öncesi etkinlik:

Osmaniye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Osmaniye Fıstığı Festivali öncesinde kent merkezinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda renkli bir yarışma düzenlendi. Etkinliğin amacı, kentin simge ürünlerinden olan yer fıstığını tanıtmak ve genç neslin bu ürüne olan ilgisini artırmaktı.

Yöresel şalvarlar giyen 10 üniversite öğrencisi, yere serilen sofra etrafında oturarak kendilerine verilen yaklaşık birer kilogram kabuklu yer fıstığını en kısa sürede ayıklamak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma yaklaşık 15 dakika sürdü ve izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Yarışmanın sonucu:

Yarışmada birinci olan isim Nuray Tunçtekin olurken, ikinci Leyla Aydın ve üçüncü Sümeyra Benek oldu. Dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi; ödüller KYK Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Sevgi Sabah Çakmaz ve Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kutalmış Gürel tarafından verildi.

Katılımcıların deneyimi ve organizasyon detayları:

Yarışmanın ardından öğrencilere haşlanmış yer fıstığı ikram edildi. Katılımcılar, yer fıstığını daha önce bildiklerini ancak kabuklarını ayıklamakta zorlandıklarını; haşlanmış fıstığı ise ilk kez tattıklarını ve beğendiklerini belirtti.

Kutalmış Gürel, kentin önemli tarımsal ürünlerinden yer fıstığını daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayarak, 23, 24 ve 25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalde müzik, eğlence, yöresel lezzetler ve çeşitli etkinliklerin yer alacağını söyledi ve tüm öğrencileri festivale davet etti.

KYK Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Sevgi Sabah Çakmaz ise yarışmanın yoğun katılımla ve eğlenceli anlara sahne olduğunu belirterek etkinliğin düzenlenmesine katkılarından dolayı Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e teşekkür etti.

Osmaniye’de üniversiteli kızlar fıstık kırma yarışmasında kıyasıya mücadele etti

Osmaniye’de üniversiteli kızlar fıstık kırma yarışmasında kıyasıya mücadele etti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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