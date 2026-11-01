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Osmaniye’de Yarbaşı beldesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı: iki sürücü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler Mehmet K. ve Hüseyin K. araçta sıkışarak yaralandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Osmaniye’de Yarbaşı beldesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı: iki sürücü yaralandı

Osmaniye’de Yarbaşı beldesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı: iki sürücü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde, bir otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, beldedeki düğün salonu önünde meydana geldi.

Kaza yeri ve çarpışmanın akışı:

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyonetin henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucunda sürücüler Mehmet K. ve Hüseyin K. araçlarında sıkıştı. Olay yerinde, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler yönlendirildi.

Müdahale, kurtarma ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri titiz bir çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor ve olayın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE OTOMOBİLLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE OTOMOBİLLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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