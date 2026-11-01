Osmaniye’de Yarbaşı beldesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı: iki sürücü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde, bir otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, beldedeki düğün salonu önünde meydana geldi.

Kaza yeri ve çarpışmanın akışı:

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyonetin henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucunda sürücüler Mehmet K. ve Hüseyin K. araçlarında sıkıştı. Olay yerinde, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler yönlendirildi.

Müdahale, kurtarma ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri titiz bir çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor ve olayın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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