Osmaniye'de ziyaret turu: Yılmaz valiliği selamlayıp partililerle buluştu

Cumhurbaşkanı yardımcısı osmaniye ziyaretinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. Kentteki programına Osmaniye Valiliği ziyaretiyle başlayan Yılmaz, valilik önünde tören mangasını selamladı ve ardından Valilik makamına geçti.

Valilik ziyareti:

Valilikteki karşılama töreninde Yılmaz, protokol uygulamasına uygun olarak tören mangasını selamladı. Daha sonra Valilik Şeref Defterini imzalayarak ziyaret kaydını bıraktı.

Parti ziyaretinde istişare:

Valilik ziyaretinin ardından Yılmaz, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililerle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi ve yerel yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE OSMANİYE’YE GELDİ.