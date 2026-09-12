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tüccara nefes aldıracak teklif: oda hizmetlerinde indirim ve ücretsiz belge

MTSO başkan adayı Veysi Duyan, seçilmesi halinde faaliyet belgesini dijital ortamda ücretsiz sağlayıp bazı işlem ücretlerinde yüzde 30-50 arası indirim öngördüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Merve Çelik

tüccara nefes aldıracak teklif: oda hizmetlerinde indirim ve ücretsiz belge

tüccara nefes aldıracak teklif: oda hizmetlerinde indirim ve ücretsiz belge

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Veysi Duyan, göreve gelmeleri halinde oda üyelerine yönelik işlem ücretlerinde önemli indirimler ve bazı hizmetlerin ücretsiz sunulacağı bir paket açıkladı. Duyan, esnaf, tüccar ve şirket sahiplerinin artan maliyetler ve daralan pazar koşullarıyla mücadele ettiğini vurguladı.

taahhüt edilen indirimler:

Duyan'ın açıkladığı tarife değişikliklerine göre faaliyet belgesi ücretsiz hale getirilecek ve belge dijital ortamdan temin edilebilecek. Ayrıca adres değişikliği işlemlerinde %50, unvan değişikliği işlemlerinde %50 indirim uygulanacak; yeni şirket kuruluşlarında ise %30 indirim öngörülüyor.

Açıklamada, üyelerin oda hizmetleri nedeniyle ek bir mali yük altına girmemesi gerektiği ifade edildi. Duyan, "Mardinli tüccar ve sanayici zaten yüksek girdi maliyetleri ve daralan pazar şartlarıyla amansız bir mücadele veriyor" dedi ve ekledi: "Bir evrak onaylatmak, adres değiştirmek ya da şirket kurmak üyemizin belini bükmemeli."

gerekçe ve uygulanma hedefleri:

Duyan, gereksiz harcamaların sıfırlanmasıyla sağlanacak bütçe tasarrufunun doğrudan üyelere aktarılacağını belirtti. Açıklamasında ticaret odasının, kâr amacı güden bir işletme değil, üretimi teşvik eden bir dayanışma merkezi olması gerektiğini vurgulayarak "Fahiş tarifeler bitecek, adil ve üye odaklı hizmet dönemi başlayacak" mesajını verdi.

Projeyi hayata geçirmek için öncelikle mevcut tarife yapısının gözden geçirilmesi ve dijital altyapının güçlendirilmesi gerektiği aktarılıyor. Duyan, tekliflerinin göreve gelmeleri halinde uygulanacağını bildirdi ve oda yönetiminde şeffaflık ile üyeye dönük tasarruf politikalarının öncelikli olacağını kaydetti.

Üyeler için mali yükün azaltılmasını hedefleyen bu teklif, özellikle yeni şirket kuruluşu ve idari değişikliklerde doğrudan ekonomik rahatlama sağlamayı amaçlıyor. Duyan, lüks harcamalardan kaçınılarak bütçenin öncelikle üyeye hizmete ayrılacağını sözlerine ekledi.

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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