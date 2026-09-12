Trump kasıma işaret etti: İran gerilimi sona erince petrol pazarı rahatlayacak

Trump, kasım sonrası iran geriliminin sona ereceğini öne sürdü

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda ziyaretinde Dublin'de Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İran geriliminin "çok yakında" sona ereceğini belirterek bunun küresel enerji piyasalarında etkili olacağını savundu.

İddialar ve bölgesel aktörlere yönelik değerlendirmeler:

Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı’na yapılan saldırının sorumlusu olup olmadığı sorulduğunda Trump "Muhtemelen, onlar" cevabını verdi. Husiler hakkında ise "Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Bizim bu işe karışmamızı hiç istemiyorlar" ifadelerini kullandı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilişkisine vurgu yapan Trump, "Her şey yoluna girecek" dedi.

Seçimler ve petrol fiyatları:

Trump, İran savaşıyla ilgili olarak zamanlamanın kritik olduğunu belirtti: "Bence çok yakında. Muhtemelen ara seçimlerden hemen sonra olacak. Seçimi zorlaştırmak için olabildiğince uzun süre beklemeye çalışıyorlar." Trump bunun ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini öngördü ve bu beklentinin siyasi taktiklerle bağlantılı olduğunu savundu.

Gazze açıklamaları:

Gazze ve ABD'nin bölgede oynadığı rol sorulduğunda Trump, "Gazze’de ateşi söndürdük ve tüm rehineleri geri aldık. Şu anda Gazze’de çok az şey oluyor. Şu anda orada çok iyi ilişkiler kuruluyor. Bu oldukça şaşırtıcı. Bence harika bir iş çıkardık" şeklinde konuştu. Bu yanıt, bölgedeki insanî ve güvenlik iddiaları bağlamında dikkat çekti.

İrlanda-Kuzey İrlanda ve ticaret gündemi:

İrlanda ile Kuzey İrlanda’nın birleşmesi konusuna sıcak baktığını söyleyen Trump, "Birliğin sağlanmasını çok isterim... Er ya da geç gerçekleşecek" dedi. Ayrıca ABD-Kanada ticaret ilişkilerine değinerek, Kanada’nın ABD’li çiftçilere daha iyi davranması gerektiğini ve iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasının "oldukça yakında" mümkün olabileceğini ifade etti.

Ziyaret programı:

Trump, Dublin görüşmelerinin ardından Doonbeg köyündeki golf sahasına giderek İrlanda Açık turnuvasına katılacak. Açıklamaları, ziyaret boyunca hem bölgesel politikaya hem de ekonomik beklentilere ilişkin görüşlerini öne çıkardı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, İRAN'LA SAVAŞIN KASIM AYINDAKİ ARA SEÇİMLERİNDEN SONRA SONA ERECEĞİNİ VE SAVAŞ BİTTİĞİNDE PETROL FİYATLARININ DÜŞECEĞİNİ BELİRTTİ.