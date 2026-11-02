Dolar 49,9354 +0,01%
Euro 56,0889 +0,66%
Bist 10.997,73 +2,21%
Altın Gram 6.350,07 +1,45%
EUR/USD 1,1223 +0,52%
Brent Petrol 106,35 -6,24%
--°

Osmaniye'deki kaza sonrası yaşamını yitiren astsubay memleketi Burdur'a uğurlandı

Osmaniye'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Astsubay Ali Candan, yapılan törenin ardından memleketi Burdur'a uğurlandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Osmaniye'deki kaza sonrası yaşamını yitiren astsubay memleketi Burdur'a uğurlandı

osmaniye'de astsubayın cenazesi uğurlandı:

Osmaniye merkezde dün gece yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Astsubay Ali Candan (25) için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Candan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a gönderildi.

kaza anı ve yaralananlar:

Olay, Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ve motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Ali Candan hayatını kaybederken, motosikletin arkasında bulunan bir kişi ağır yaralandı. Yaralıya olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

tören ve uğurlama:

Candan'ın cenazesi Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak düzenlenen törenle uğurlandı. Tören sonrası cenaze, defin işlemleri için memleketi Burdur'a gönderildi. Yetkililer ve katılımcılar, kazanın olduğu güzergâh ve trafik güvenliği konusundaki hassasiyeti bir kez daha vurguladı.

Osmaniye&#039;de kazada hayatını kaybeden astsubayın cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Osmaniye'de kazada hayatını kaybeden astsubayın cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Duran otobüs şoförünün dikkati 4 bin 900 euroyu sahibine ulaştırdı
images

Küçükçekmece'de metrobüs motorunda çıkan yangın seferleri aksattı
images

Genç kızın cansız bedeni Kandil Baraj Gölü'nde bulundu
images

Çifte can kaybı davasında azmettirici eş iddiası öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Duran otobüs şoförünün dikkati 4 bin 900 euroyu sahibine ulaştırdı

Edremit Körfezi il statüsü için nüfus avantajına sahip

Iğdır’da süt soğuk zinciri için 19 üreticiye tank desteği

Yeni çocuk endokrinolojisi uzmanı Mengücek Gazi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı