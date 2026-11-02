Osmaniye'deki kaza sonrası yaşamını yitiren astsubay memleketi Burdur'a uğurlandı

osmaniye'de astsubayın cenazesi uğurlandı:

Osmaniye merkezde dün gece yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Astsubay Ali Candan (25) için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Candan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a gönderildi.

kaza anı ve yaralananlar:

Olay, Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ve motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Ali Candan hayatını kaybederken, motosikletin arkasında bulunan bir kişi ağır yaralandı. Yaralıya olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

tören ve uğurlama:

Candan'ın cenazesi Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak düzenlenen törenle uğurlandı. Tören sonrası cenaze, defin işlemleri için memleketi Burdur'a gönderildi. Yetkililer ve katılımcılar, kazanın olduğu güzergâh ve trafik güvenliği konusundaki hassasiyeti bir kez daha vurguladı.

Osmaniye'de kazada hayatını kaybeden astsubayın cenazesi törenle memleketine uğurlandı