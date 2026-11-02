Dolar 49,9627 +0,06%
Euro 56,0385 +0,57%
Bist 10.954,27 +1,81%
Altın Gram 6.374,27 +1,78%
EUR/USD 1,1210 +0,39%
Brent Petrol 105,97 -6,58%
--°

Huzurevinde dijital okuryazarlıkla günlük yaşamı güçlendiriyorlar

Erzincan'da 100. Yıl Atatürk Huzurevi ve YBRM Müdürlüğü'nde yaşlılara e-Devlet, yapay zeka, akıllı telefon kullanımı ve güvenlik eğitimleri verildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 17:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Huzurevinde dijital okuryazarlıkla günlük yaşamı güçlendiriyorlar

Programın uygulandığı kurumlar:

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Atatürk Huzurevi ve YBRM Müdürlüğü bünyesindeki yaşlı bireylere yönelik kapsamlı bir dijital okuryazarlık programı düzenlendi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimlerde katılımcılara dijital ve finansal okuryazarlık temel kavramları aktarıldı; akıllı telefon ve internet kullanımı ile dijital iletişim araçlarının güvenli şekilde kullanımı üzerine uygulamalı bilgiler verildi.

Program ayrıca yapay zeka uygulamalarına giriş, e-Devlet ve çevrim içi kamu hizmetlerine erişim süreçleri ile sağlıklı ve aktif yaşlanma konularını da kapsadı.

Amaç ve beklentiler:

Yetkililer, eğitimin hedefinin yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını daha bilinçli, güvenli ve bağımsız sürdürebilmelerini desteklemek olduğunu bildirdi. Katılımcıların dijital hizmetlere erişim kapasitelerinin ve güvenlik farkındalığının artması bekleniyor.

ERZİNCAN&#039;DA HUZUREVİ SAKİNLERİNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ VERİLDİ

ERZİNCAN'DA HUZUREVİ SAKİNLERİNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Annelerle güçlenen nesiller: ESOGÜ ev sahipliğinde yeni proje çalıştayı
images

Fırat Üniversitesi senatosu Elazığ OSB'de üretimle akademiyi buluşturdu
images

Konya'da üniversite-sanayi köprüsü: araştırma ekosistemi ve yönetişim gündemde
images

Dicle Üniversitesi'nden lisans öğrencilerinin uluslararası kongre başarısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'da cinsel içerikli kaçak ürün operasyonunda bin 595 parça ele geçirildi

Antalya–Alanya otoyolunda tünel kazılarında yüzde 80 ilerleme, proje 2028'e yetişecek

Zonguldak’ta 66 yaşındaki kişinin evinde şüpheli ölüm soruşturuluyor

tepebaşı'nda kuyumcuyu durduran 10 gram sahte altın

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı