Huzurevinde dijital okuryazarlıkla günlük yaşamı güçlendiriyorlar

Programın uygulandığı kurumlar:

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Atatürk Huzurevi ve YBRM Müdürlüğü bünyesindeki yaşlı bireylere yönelik kapsamlı bir dijital okuryazarlık programı düzenlendi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimlerde katılımcılara dijital ve finansal okuryazarlık temel kavramları aktarıldı; akıllı telefon ve internet kullanımı ile dijital iletişim araçlarının güvenli şekilde kullanımı üzerine uygulamalı bilgiler verildi.

Program ayrıca yapay zeka uygulamalarına giriş, e-Devlet ve çevrim içi kamu hizmetlerine erişim süreçleri ile sağlıklı ve aktif yaşlanma konularını da kapsadı.

Amaç ve beklentiler:

Yetkililer, eğitimin hedefinin yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını daha bilinçli, güvenli ve bağımsız sürdürebilmelerini desteklemek olduğunu bildirdi. Katılımcıların dijital hizmetlere erişim kapasitelerinin ve güvenlik farkındalığının artması bekleniyor.

ERZİNCAN'DA HUZUREVİ SAKİNLERİNE DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ VERİLDİ