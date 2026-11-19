Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nda değerlendirme toplantısı:

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mecit Alemşah Çetin ve Hakdiler Pehlivan ile diğer cumhuriyet savcıları bir araya geldi. Toplantının merkezinde adli hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi yer aldı.

Gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda başsavcılık bünyesinde yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Özellikle soruşturma süreçleri ve adli iş ve işlemlerin hızlandırılması, şeffaflığı ile etkinliğinin artırılmasına yönelik yöntemler üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Katılımcılar yürütülen işlerin önceliklendirilmesi ve mevcut uygulamaların geliştirilmesine dair tespitlerini paylaştı.

Kurum içi koordinasyon ve uygulama hedefleri:

Görüşmelerde kurum içi koordinasyonun önemi vurgulanırken, görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Cumhuriyet savcılarının katkılarıyla adli işleyişte uyumun sağlanması, bilgi paylaşımı ve kurumsal çalışmaların etkinleştirilmesi hedefleri ele alındı. Toplantı, karşılıklı değerlendirmeler ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA, ADLİ HİZMETLERİN ETKİN VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİ, SORUŞTURMA SÜREÇLERİ VE ADLİ İŞLEYİŞTE KOORDİNASYON KONULARI ELE ALINDI.