Didimli sporcuların Aydın il müdürlüğündeki kabulü

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle kente gurur yaşatan Didimli sporcuları ağırladı. Didim Akrobasi ve Cimnastik Spor Kulübü sporcuları iki ayrı turnuvada elde ettikleri toplam 52 madalya ile il müdürlüğünde tebrik edildi.

Ulusal başarılar: Türkiye’nin ilk federasyon kupası sonuçları:

Kulüp sporcuları Türkiye’nin ilk Akrobatik Cimnastik Federasyon Kupası’nda önemli dereceler aldı. Yarışmayı 24 altın ve 3 gümüş madalya ile tamamlayan Didimli ekip, ulusal arenada dikkat çekici bir performans sergiledi.

Uluslararası zaferler: Moldova turnuvasında elde edilen dereceler:

Sporcular başarılarını yurtdışında da sürdürdü. Mihail Zimilis anısına düzenlenen Uluslararası Akrobatik Cimnastik Turnuvası’nda Didimli sporcular 19 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı; ayrıca kulübe altın kupa getirdiler.

Toplantıda Yığmatepe, sporcuların elde ettiği dereceleri kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti. İl müdürlüğü bünyesindeki yetkililer, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile kulüp yönetimi ve antrenörlerin katkılarına vurgu yaptı.

Kulüp yetkilileri, başarının arkasında yoğun antrenman, disiplin ve takım çalışmasının bulunduğunu belirtti; verilen desteklerin bu sonuçlarda belirleyici olduğu ifade edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası arenada başarı gösteren sporcular ile antrenörler tebrik edilip, başarılarının devamı dilendi.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ SERHAT YIĞMATEPE, ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA TOPLAM 52 MADALYA KAZANARAK AYDIN'I GURURLANDIRAN DİDİMLİ SPORCULARI AĞIRLADI.