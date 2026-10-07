Otobüste sindirim sistemine gizlenmiş 750 gram metamfetaminle yakalanan kişi tutuklandı

Operasyon ve bulgular:

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 Ekim'de yaptığı çalışmada, il girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Otobüste yolcu konumunda bulunan yabancı uyruklu şüphelinin yapılan tıbbi kontrollerinde, sindirim sistemine gizlenmiş 91 parça halinde toplam 750 gram metamfetamin tespit edildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin ardından şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son işlem:

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

OPERASYONDA YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİNİN MİDESİNDEN 750 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.