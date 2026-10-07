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Otobüste sindirim sistemine gizlenmiş 750 gram metamfetaminle yakalanan kişi tutuklandı

Batman'da il girişinde durdurulan otobüste tıbbi kontrolde, sindirim sisteminde 91 parça halinde 750 gram metamfetamin tespit edildi; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otobüste sindirim sistemine gizlenmiş 750 gram metamfetaminle yakalanan kişi tutuklandı

Operasyon ve bulgular:

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 Ekim'de yaptığı çalışmada, il girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Otobüste yolcu konumunda bulunan yabancı uyruklu şüphelinin yapılan tıbbi kontrollerinde, sindirim sistemine gizlenmiş 91 parça halinde toplam 750 gram metamfetamin tespit edildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin ardından şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son işlem:

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

OPERASYONDA YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİNİN MİDESİNDEN 750 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.

OPERASYONDA YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİNİN MİDESİNDEN 750 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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