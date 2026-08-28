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Otomatik cpr ile acil serviste kesintisiz müdahale dönemi başladı

Samsun Gazi Devlet Hastanesi acil servisine kurulan otomatik cpr cihazı, kompresyonu sabit tutarak ekiplerin müdahalelere daha fazla odaklanmasını sağlıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:48

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Otomatik cpr ile acil serviste kesintisiz müdahale dönemi başladı

Otomatik cpr ile acil serviste kesintisiz müdahale dönemi başladı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi, kalbi duran hastalara uygulanan kalp masajını otomatikleştiren "otomatik CPR cihazı"nı hizmete sundu. Yeni cihaz, göğüs kompresyonlarını belirlenen ritim ve derinlikte sürdürerek sağlık ekiplerinin kompresyona ayırdığı zamanı azaltıyor ve diğer hayati müdahalelere daha fazla odaklanmalarına imkan veriyor.

Cihazın sunduğu avantajlar:

Otomatik CPR cihazı, insan gücüyle yapılan kalp masajında zamanla ortaya çıkan yorgunluk ve bası derinliği ile ritim değişkenliklerinin önüne geçiyor. Göğüs kompresyonlarını sabit ritim ve derinlikte sürdürmesi, özellikle uzun müdahalelerde ve hasta transferlerinde başarı şansını artırıyor. Cihazın hafif ve ergonomik yapısı, kısa sürede hastaya uygulanabilmesine olanak tanıyor.

Gövdeye oturan mekanizması sayesinde cihaz, yetişkin hastaların farklı anatomik yapılarına uyum sağlayabiliyor. Bu sayede sedye hareketleri veya ambulans nakli gibi durumlarda bile kompresyonlar kesintiye uğramadan devam edebiliyor.

Acil ekiplerin odaklanabileceği alanlar:

Gazi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Yılmaz, cihazın ekiplerin yerini almadığını, aksine deneyimli ekiplere destek sunduğunu vurguladı. Dr. Yılmaz, "Bu yeni teknoloji cihazımız, özellikle kalbi duran hastalarda kalp masajı uygulamalarını otomatikleştiren bir cihazdır. Tabii ki ekip arkadaşlarımızın yerini alan bir cihaz değil; deneyimli ve tecrübeli ekiplere destek sağlayan, işlerini kolaylaştıran, kritik hastalarda, hayat mücadelesi veren ve saniyelerin önemli olduğu durumlarda hastaların kesintisiz ve uzun süreli tedavi almasını kolaylaştıran bir cihazdır" dedi.

Dr. Yılmaz, cihaz sayesinde sağlık personelinin hava yolu yönetimi, defibrilasyon ve ilaç uygulamaları gibi diğer acil müdahalelere daha fazla zaman ayırabildiğini belirtti. Kalbi duran hastalarda birden fazla müdahalenin eş zamanlı yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hastaya uygulanması ve ayarlanması kısa süre alan cihaz, özellikle transfer ihtiyacı olan kritik vakalarda ön plana çıkıyor. Cihazın bir diğer öne çıkan özelliği de hasta transferi sırasında kullanılabilmesi; böylece sedye veya ambulans taşımalarında bile kompresyonların devamı sağlanıyor.

Taşıma ve kalp merkezi planlarında rolü:

Dr. Mehmet Yılmaz, Gazi Devlet Hastanesi’nin yakında yeni binasına taşınacağını ve burada kalp merkezi olarak hizmet vereceğini hatırlattı. Yılmaz, "Önümüzdeki süreçte hastanemiz yeni bir binaya taşınacak ve burada kalp merkezi olarak hizmet vermeye başlayacağız. Kalp merkezi olduğumuz zaman, bize müracaat eden kritik vakalara müdahale edilerek transferin sağlanması ve işlem sırasında da müdahalenin devam etmesi gerekiyor. Bu durumlarda cihaz, bu işlemi tek başına devam ettirmektedir" sözleriyle cihazın transfer sürecindeki önemine işaret etti.

Hastane yetkilileri, otomatik CPR cihazının acil servis iş akışında sürekliliği artıracağını ve özellikle kritik hasta yönetiminde ekip verimliliğini yükselteceğini belirtiyor. Kesintisiz kalp masajı imkanı, müdahalelerin koordinasyonunu kolaylaştırırken hasta güvenliğini de destekliyor.

GAZİ DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ&#039;NDE, KALBİ DURAN HASTALARA UYGULANAN KALP MASAJINI OTOMATİK...

GAZİ DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ'NDE, KALBİ DURAN HASTALARA UYGULANAN KALP MASAJINI OTOMATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİREN "OTOMATİK CPR CİHAZI" HİZMETE GİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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