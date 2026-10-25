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Fethiye semalarında ay-yıldızlı gösteri: Türk Yıldızları izleyenleri mest etti

Türk Yıldızları, 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nda Çalış Plajı'nda kırmızı-beyaz duman izleriyle izleyenlere görsel şölen sundu.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Fethiye semalarında ay-yıldızlı gösteri: Türk Yıldızları izleyenleri mest etti

Fethiye semalarında ay-yıldızlı imza

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Çalış Plajı üzerinde düzenlediği gösteri uçuşuyla büyük beğeni topladı. Uçakların uyumlu geçişleri ve arkalarında bıraktıkları kırmızı-beyaz duman izleri, semada izleyenlere etkileyici görüntüler sundu.

gösterinin öne çıkan anları:

Yakın formasyon uçuşları ile birbirini takip eden akrobatik manevralar, izleyicilerin dikkatini çeken noktalar arasındaydı. Uçakların aynı hizada gerçekleştirdiği geçişler, kesişen duman izleri ve ay-yıldızlı düzenlemeler fotoğraf karelerinde sıkça yer aldı. Bu performanslar, pilotların yüksek koordinasyon ve disiplinini gözler önüne serdi.

izleyici coşkusu ve fotoğraf kareleri:

Çalış Plajı'nda toplanan yerli ve yabancı turistler ile denizdeki tekneler gösteriye eşlik etti. Deniz, sahil ve gökyüzünün bir arada oluşturduğu kompozisyonlar farklı açılardan fotoğraflandı ve etkinliğin hafızalara kazınmasını sağladı. Organizasyon boyunca yaşanan görsel zenginlik, geceye tanıklık edenlerin beğenisini kazandı.

Türk Yıldızları’nın formasyon uçuşları ve gökyüzüne bıraktığı ay-yıldızlı izler, Fethiye semalarında izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ&#039;NİN AKROBASİ TİMİ TÜRK YILDIZLARI, FETHİYE&#039;DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖSTERİ...

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN AKROBASİ TİMİ TÜRK YILDIZLARI, FETHİYE'DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖSTERİ UÇUŞUNDA AY YILDIZLI UÇAKLARI VE GÖKYÜZÜNE BIRAKTIĞI KIRMIZI-BEYAZ İZLERLE OBJEKTİFLERE YANSIDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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