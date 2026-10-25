Dolar 49,7423 +0,04%
Euro 55,8213 +0,12%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.414,12 +0,07%
EUR/USD 1,1217 -0,04%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Şanlıurfa'da adliye mübaşiri evinde yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Gülabi Demir (43), Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 19:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da adliye mübaşiri evinde yaşamını yitirdi

olayın tespit edilmesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Gülabi Demir (43), Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde yatağında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

otopsi ve cenaze işlemleri

Demir'in cenazesi, ölüm tespitinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin memleketi Adıyaman'da defnedileceği belirtildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor; yetkililer incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

ŞANLIURFA ADLİYESİ&#039;NDE MÜBAŞİR OLARAK GÖREV YAPAN GÜLABİ DEMİR (43) ÖLDÜ.

ŞANLIURFA ADLİYESİ'NDE MÜBAŞİR OLARAK GÖREV YAPAN GÜLABİ DEMİR (43) ÖLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı
images

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü
images

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı
images

Kızılırmak-Çankırı kara yolunda trafik kazası: genç sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtardı

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı