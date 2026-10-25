Şanlıurfa'da adliye mübaşiri evinde yaşamını yitirdi

olayın tespit edilmesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Gülabi Demir (43), Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde yatağında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

otopsi ve cenaze işlemleri

Demir'in cenazesi, ölüm tespitinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin memleketi Adıyaman'da defnedileceği belirtildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor; yetkililer incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

ŞANLIURFA ADLİYESİ'NDE MÜBAŞİR OLARAK GÖREV YAPAN GÜLABİ DEMİR (43) ÖLDÜ.