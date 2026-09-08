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Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

İ.E.Y. idaresindeki motosiklet, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrilip yaralandı; acil ekiplerince müdahale edilip hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza anı

Kaza, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Eski Otogar Kavşağında meydana geldi. Kent merkezinden karayolları istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü İ.E.Y., önü aniden açılan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Park halinden yola çıkmak isteyen S.K. idaresindeki otomobile çarpmamak amacıyla yapılan manevra sırasında motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve sürücü yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine çağrılan acil servis ekipleri, yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili olarak bölge trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve polis tarafından resmî soruşturma başlatıldı.

Yaşanan olay, kavşak ve park halinden çıkış yapan araçlarla ilerleyen trafik arasındaki risklere dair somut bir örnek niteliği taşıyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uymasının önemini vurguladı.

OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN HASTANELİK OLDU

OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN HASTANELİK OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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