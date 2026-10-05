Otoparkta el freni unutulan araç güvenlik görevlilerince son anda durduruldu

Olayın yaşandığı yer:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir otomobil, park halinde geri geri hareket ederek yokuş aşağı kaydı. O anlar otoparktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

güvenlik müdahalesi:

Aracın kontrolsüz biçimde hareket ettiğini fark eden güvenlik görevlileri hızla müdahale etti. Görevliler, koşarak araca ulaşıp müdahale ederek aracı durdurmayı başardı ve olası bir çarpışma ile yaralanma riskini ortadan kaldırdı. Müdahalenin zamanında olması çevredeki vatandaşlar ve çocuklar için kritik önem taşıdı.

görgü tanığının açıklaması:

Muhammet Ali Yunus olayı anlattı: "Vatandaşın birisi gelip arabayı park etti ve el frenini çekmeyi unutmuş. Araba geri kaçarken güvenlik görevlileri olaya müdahale ettiler. Güvenlik görevlilerine teşekkür ederim. Çevrede çocuklar vardı, kaza yaşanabilirdi. Araç yokuş aşağı hızlı geliyordu, Allah’tan hemen araca müdahale ettiler"

sonuç:

Görüntülerde, güvenlik görevlilerinin hızlı refleksleri sayesinde yaralanma veya maddi hasar yaşanmadığı görülüyor. Olay, basit bir ihmalkarlığın ciddi sonuçlara yol açabileceğini hatırlatırken, görevli müdahalesinin önemini de ortaya koydu.

KIRIKHAN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU OTOMOBİLİN GERİ GERİ HAREKET ETMESİ ÜZERİNE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARACI DURDURDU