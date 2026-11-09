Oyuncu Şafak Karali için kolektif veda: 'o benimle yaşayacak'

Şafak Karali için SDKM'de anma töreni

Kocaeli'de yaşamını yitiren Şafak Karali (57) için Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) anma töreni düzenlendi. Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın 1997 yılındaki kuruluş kadrosunda yer alan Karali, sahne ve ekranda; 'Avrupa Yakası' ve 'Karadayı' dizileri ile 'Bir Zamanlar Anadolu’da' filmiyle de tanınıyordu. Törene ailesi, yakınları ve sanatçı dostlarının yanı sıra eski İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı.

Sahne arkadaşlarından anılar:

Oyuncu Engin Benli, Karali ile paylaştığı sahneleri ve anılarını duygusal bir dille aktardı. Benli, sahnenin, salonun ve kulisin her yerinde Karali'nin enerjisinin hâlâ hissedildiğini söyleyerek, "Gerçekten çok üzgün ve çok şaşkınım" ifadelerini kullandı. Hastane ziyaretindeki anısını paylaşan Benli, 'Hadi Şafak, kalk prova yapıyoruz' dediğinde bilinci yarı açıkken Karali'nin gözlerini açıp 'Hoş geldin' diye yanıt verdiğini anlattı.

Benli ayrıca topluluk içinde Karali'nin sesinin, bakışlarının ve mizacının unutulmayacağını belirterek, "Şimdi rahat uyu dostum. Sesin hep kulaklarımızda, gözlerin hep kalbimizde olacak. Işıklar içinde uyu" diye konuştu.

Barış Falay'ın vurguladıkları:

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu oyuncularından Barış Falay ise Karali ile üniversite yıllarında başlayan dostluğunu anlattı. Falay, ilk karşılaştıklarında Karali'nin görünüşü üzerine duyduğu şaşkınlığı, kısa sürede yakın bir arkadaşlığa dönüştüğünü ve Karali'yi "benim can dostum" olarak nitelendirdiğini söyledi. Falay, Karali'nin ailevi yakınlığına işaret ederek, "Oğlumun amcası" ifadesini kullandı.

Falay, dostunun farklılıklara saygı ve birliktelik anlayışını hatırlatarak, herkesin Karali'yi kendi inancı ve duygusuyla uğurlamasını istedi: 'İsteyen istediği gibi uğurlasın istiyorum. İsteyen "Adios Şafak" desin, isteyen "Güle güle" desin, isteyen "Işıklar içinde uyu" desin, isteyen "Nurlar içinde uyu" desin. İsteyen "Allah rahmet eylesin" desin. Ben de "O benimle yaşayacak" diyeceğim.'

Belediye başkanının mesajı:

Tahir Büyükakın ise Karali'nin geride bıraktığı mirasa dikkat çekti. Büyükakın, güzel olanı hatırlamanın dünyayı güzelleştireceğini ve Karali'nin geriye çok güzel bir miras bıraktığını belirterek, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi. Büyükakın, Karali'nin kente ve ülkeye kattıkları için teşekkür ettiğini ifade etti ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Tören ve cenaze bilgileri:

Anma törenine sahne arkadaşları ve kent protokolünün yanı sıra Karali'nin ailesi ve sanatçı dostları yoğun katılım gösterdi. Tören konuşmaları sırasında anılar paylaşıldı, Karali'nin sahneye ve toplum hayatına bıraktığı izler vurgulandı.

Şafak Karali'nin cenazesi, Akşemsettin Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tören, yakın çevresinin ve sanat dünyasının katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

BARIŞ FALAY