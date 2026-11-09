Yıldırım'da atölye çocuklara erken okuma ve sorgulamayı öğretiyor

Meraklı Okurlar Atölyesi çocukları bir araya getirdi:

Yıldırım Belediyesi, çocukların kişisel gelişimini desteklemek amacıyla Meraklı Okurlar Atölyesi programını hayata geçirdi. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından yürütülen atölye, çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırma ve düşünme becerilerini güçlendirme hedefiyle planlandı.

Program, okumayı eğlenceli bir etkinlik hâline getirirken aynı zamanda dil gelişimini, hayal gücünü ve sorgulama yeteneğini teşvik ediyor. Etkinliklerde seçilen metinler üzerinden yönlendirici sorular, grup sohbetleri ve etkileşimli tartışmalar yapılarak çocukların okuduklarını anlama ve yorumlama becerileri destekleniyor.

Nasıl işliyor:

Atölye haftada bir gün düzenleniyor ve katılımcılar yaş gruplarına göre iki ayrı sınıfta buluşuyor. 7-8 ve 9-10 yaş grupları için oluşturulan programlarda; kitap okuma oturumları, küçük grup çalışmaları ve yönlendirici etkinlikler yer alıyor. Bu düzen, her yaş grubunun seviyesine uygun içerik sunmayı amaçlıyor.

Katılımcılar ve mekanlar:

Programa 7-8 ve 9-10 yaş arasındaki çocuklar iki ayrı grup halinde katılabiliyor. Etkinlikler Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi ve Dr. Sadık Ahmet Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştiriliyor ve yıl boyunca düzenli olarak devam edecek.

Başkanın değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların eğitimine ve gelişimine yönelik projelere önem verdiklerini belirtti. Başkan Yılmaz, 'Evlatlarımızın kitaplarla büyümesini; okuduklarını anlayan, düşünen, sorgulayan ve eleştirel düşünme yetenekleri gelişmiş bireyler olarak yetişmesini istiyoruz' ifadelerini kullandı. Başkan, programın çocuklara keyifli zaman sunarken farklı bakış açıları kazandıracağını ve geleceğe hazırlanma süreçlerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Meraklı Okurlar Atölyesi, çocukların okuma alışkanlığını erken yaşta kazanmaları ve düşünsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen kalıcı çalışmalardan biri olarak planlanıyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, ÇOCUKLARA ERKEN YAŞTA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK VE DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ‘MERAKLI OKURLAR ATÖLYESİ’ PROGRAMINI HAYATA GEÇİRDİ.