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Bayburt'ta organ bağışı için gençlere ve halka yönelik bilinçlendirme seferberliği

Bayburt'ta öğrencilere ve sağlık merkezine başvuranlara verilen eğitimler ve birebir görüşmelerle organ bağışı, beyin ölümü ve nakil süreci anlatıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bayburt'ta organ bağışı için gençlere ve halka yönelik bilinçlendirme seferberliği

Bayburt'ta organ bağışı farkındalığı

Bayburt'ta organ bağışının önemi ve bağış sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmaları il genelinde sürüyor. Yerel kurumların yürüttüğü faaliyetlerde, bağışın nasıl yapılabileceği, hangi şartların geçerli olduğu ve organ naklinin hastalara sunduğu yaşam şansı üzerinde duruldu. Çalışmalar hem öğrencileri hem de sağlık hizmeti alan vatandaşları hedef alacak şekilde planlandı.

Eğitimde öne çıkan konular:

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen eğitimde öğrencilerle bir araya gelindi. Eğitimde; organ bağışının hangi şartlarda ve nasıl yapıldığı, bağış sürecinde izlenen yollar, beyin ölümü kavramı ve organ naklinin hasta yaşamı üzerindeki etkileri ayrıntılı şekilde anlatıldı. Doğru bilinen yanlışlar ele alınarak katılımcıların soruları yanıtlandı ve konuya dair tereddütlerin giderilmesine çalışıldı.

Halkla birebir iletişim ve materyal desteği:

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde sağlık hizmeti almak için gelen hastalarla birebir görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde organ bağışına ilişkin temel bilgiler paylaşılırken, konunun ayrıntılarını içeren broşürler de dağıtıldı. Yapılan bilgilendirmelerin amacı, bağış konusunda farkındalığı artırmak ve vatandaşların doğru bilgiye erişimini sağlamaktı.

Yerel ölçekte yürütülen bu çalışmalar, organ bağışının toplum içindeki algısını güçlendirmeye ve bağış sürecini kolaylaştırmaya yönelik adımların parçası olarak devam ediyor.

BAYBURT’TA ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

BAYBURT’TA ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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