GAÜN hastanesi'nde derin TMS ile ruh sağlığında yeni seçenek

GAÜN hastanesi'nde derin TMS ile hizmet genişliyor

Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, GAÜN Hastanesi bünyesinde kullanılan yeni nesil Transkraniyal Manyetik Stimülasyon cihazı ile ruh sağlığı tedavilerinde bir adım daha ileri gitti. Klinik, 2019'da başlattığı klasik TMS uygulamalarının yanına artık derin TMS protokollerini de ekleyerek tedavi yelpazesini genişletti.

Hizmete alınan cihaz sayesinde klasik TMS uygulamaları kesintisiz sürerken, hastaların tanı ve klinik durumlarına göre uzmanlar hem klasik hem de derin TMS seçenekleri arasından en uygun protokolü belirleyebilecek.

tms nedir ve nasıl uygulanıyor:

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon, kafatası dışından uygulanan manyetik alanlarla hedeflenen beyin bölgelerinde elektriksel uyarım oluşturan, girişimsel olmayan bir yöntemdir. Uygulama cerrahi işlem, anestezi veya hastanede yatış gerektirmez; bu yönüyle ayaktan tedavi imkanı sağlar.

GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Demir, kliniğe kazandırılan derin TMS ile birlikte mevcut birikimin daha geniş bir hasta grubuna sunulacağını belirtti.

hangi durumlarda tercih ediliyor ve bölgeye etkisi:

Derin TMS, özellikle ilaç tedavisinden yeterli yanıt alınamayan majör depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor. Klinik değerlendirme doğrultusunda farklı ruhsal bozukluklarda da tedavi alternatifi olarak düşünülebiliyor.

Doç. Dr. Demir, cihazın ayrıca travma sonrası stres bozukluğu, nöropatik ağrı tedavilerinde; bağımlılık vakalarında madde kullanma isteğini azaltmaya yönelik uygulamalarda ve şizofreninin bazı belirtilerine yönelik protokollerde de kullanıldığını vurguladı.

erişim kolaylığı ve hedefler:

Derin TMS uygulamasının Gaziantep'te kamu sağlık kuruluşları arasında ilk kez GAÜN Hastanesi'nde uygulanmaya başlaması, bölgedeki hastaların ileri ruhsal tedavi yöntemlerine erişimini artırmayı hedefliyor. Böylece bazı ileri tedaviler için başka illere gitme ihtiyacının azalması amaçlanıyor.

Yetkililer, 2019'dan bu yana süregelen klasik TMS hizmetinin aynen devam edeceğini; derin TMS ile beraber elde edilen deneyimin daha geniş hasta grubuna sunulmasının hedeflendiğini belirtiyor. Hastaların tanı ve klinik özelliklerine göre uzman hekim kararıyla en uygun protokoller uygulanacak.

Yeni cihazın devreye girmesiyle GAÜN Hastanesi Psikiyatri Kliniği, bölgedeki ruh sağlığı hizmetlerinde hem çeşitlilik hem de erişilebilirlik açısından önemli bir adım atmış oldu.

GAÜN HASTANESİ’NDE RUH SAĞLIĞI TEDAVİLERİNDE YENİ DÖNEM