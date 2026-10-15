Özalp'te kırsalda yıldırım isabet etti: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:
Olay, dün akşam saatlerinde Van'ın Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal alanda koyun otlatan 14 yaşındaki Muhammet Mehdi Dinler'e yıldırım isabet etti ve genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze işlemleri:
Dinler'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.
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