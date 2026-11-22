maç sonrası değerlendirme:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan tecrübeli oyuncu Ozan Tufan, milli ara dönüşlerinin takım için adaptasyon sürecini zorlaştırdığını, galibiyetle bu dönemi geride bıraktıkları için memnun olduğunu ifade etti.

Tufan, oyunun büyük bölümünde topun kendilerinde kaldığını ve oyunu yönlendirdiklerini ancak skor olarak tatmin olmadığını vurguladı: 'Milli ara dönüşleri adaptasyon anlamında zor oluyor. Bu adaptasyonu kırdığımız için mutluyum. Rakibin kim olduğunun çok bir önemi yok bizim için. Biz kendi oyunumuza odaklı ve onu yansıtmaya çalışan bir takımız. Bugün de topun daha çok bizde kaldığı, oyunu yönlendirdiğimiz bir maçtı ama skor anlamında biraz geride kaldık. Daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Oyun olarak iyiydi ama skor olarak beni çok tatmin etmedi. Takımım ve galibiyet adına mutluyum.'

bireysel performans ve kaçan pozisyonlar:

Ozan Tufan, sahada gole yakın olduğu pozisyonları değerlendiremediğini kabul ederek kariyerinden örnekler verdi. İngiltere'de oynadığı dönemde bir sezonda 10, ikinci sezonunda 9-10 gol attığını hatırlatan futbolcu, bugün birkaç kaçırdığı fırsat olduğunu ve bunların şanssızlık sonucu gerçekleştiğini söyledi. Tufan, 'Sezonun genelinde belli bir çıtanın altına düşmek istemiyorum. Beni motive eden şeylerden biri de bu. Bu şekilde devam edeceğim' diyerek istikrar hedefini belirtti.

milli takım tercihi ve takım hedefleri:

Milli takıma çağrılmamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Tufan, tercihlere saygı duyduğunu belirtti: 'Kendime haksızlık edildiğini düşünmüyorum. Benim gibi milli takım forması giymek isteyen, hak eden bir sürü oyuncu var. Öyle bir tercih yapıldı. Hepsine saygı duyuyorum. Sergen hocaya da bu konuda saygı duyuyorum.' Tufan, Sergen Yalçın'ın kendisine destek verdiğini vurgulayarak milli takıma karşı bir kırgınlık taşımadığını ekledi.

Takım hedefleri hakkında net konuşan Ozan, transferlerle güçlenen kadro sayesinde amaçlarının zirve yarışında olmak ve nihai hedef olarak şampiyonluk olduğunu belirtti: 'Biz her maça maç maç bakıyoruz. Şimdiden şampiyonluğu konuşmuyoruz ama hedefimiz o. Konferans’ta da ligi geçip, kendimizi zirveye kadar götürmeye çalışacağız. Birlik ve beraberliğin olduğu dönemdeyiz, bu da bizi pozitif etkiliyor. Önümüzdeki 8 maçta da galibiyet için sahada olacağız.'

Trabzonspor’un tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan, zirve yarışının içinde olmak istediklerini söyledi.