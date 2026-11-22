maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Thomas Reis, performans, sakatlıklar ve takımın gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.

ilk yarı avantajı, ikinci yarı kontrol çabası:

Reis, maçın genelinde ilk yarıda çok sayıda gol pozisyonu bulduklarını ancak ikinci yarıdaki oyun anlayışından memnun olmadığını vurguladı. "Çok zor bir maç oldu. İlk yarıda maçı bitirebilecek çok sayıda pozisyon bulduk. İkinci yarıdaki oyundan memnun değilim," diyerek maçın son anlarında 1-0'lık skoru korumak zorunda kaldıklarını belirtti. Ayrıca konsantrasyonla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

yoğun takvim ve sakatlıklar takım ritmini etkiledi:

Teknik direktör, kadro kalitesi bakımından rakiplerine göre daha iyi bir ekip olduklarını söylerken, kısa sürede üst üste gelen maçların ve sakat oyuncuların yokluğunun sıkıntı yarattığını aktardı. "Trabzonspor gibi bir takımdaysanız elbette önemli oyuncularınız oluyor. Kısa süre içerisinde yoğun bir maç takvimi var. Sakat oyuncularımızın olmaması nedeniyle sıkıntı yaşayabiliyoruz," ifadeleriyle bu duruma dikkat çekti. Pozisyon üretmelerine rağmen gol bulmakta zorlandıklarını, ancak alınan 3 puanın önemini koruduğunu ekledi.

Sakat oyuncuların durumuna dair, Reis "Tek tek isim vermeyi tercih etmiyorum. Bu hafta sakatlıktan dönen bir oyuncumuz olmayacak. Onların sağlıklı şekilde dönmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç maçta sıkıntı yaşayabiliriz" diyerek süreç hakkında bilgi verdi.

Golcü Poul Onuachu hakkında da değerlendirme yapan Reis, oyuncunun şanssız bir periyot geçirdiğini aktardı: "Kendisi şanssız bir süreç yaşıyor. Takıma yardımcı olmaya çalışıyor, takım arkadaşları da ona yardımcı oluyor. Bazen çirkin ve basit bir gole ihtiyacı vardır. Bu şanssızlığı kırabilmesi için umarım o golü bulur." Reis, Eyüpspor kalecisinin performansını tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

Reis, son olarak takım başarısına vurgu yaparak seriyi sürdürme hedefini yineledi ve elde edilen sonuçların kolektif bir çalışma ürünü olduğunu belirtti: "Seriyi devam ettirmek istiyoruz. Hiçbir maç kolay değil. Bu rekorları ve başarıları kazanan sadece ben değilim. Bunda bütün takımın payı var." Oyuncuların bu tür başarıları hak ettiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, yakaladıkları seriyi devam ettirmek istediklerini ancak bunun kolay olmadığını belirterek, sakat oyuncuların yokluğu nedeniyle zorlandıklarını söyledi.