Eyüpspor'un Trabzonspor mücadelesine kısa bakış

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Mustafa Dalcı, rakibin kadro kalitesine ve takımının sahadaki tutumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Planlı oyun ve savunma prensipleri:

Dalcı, Trabzonspor'un son yılların en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu vurguladı ve 'Herkesin bildiği gibi Trabzon deplasmanı zor bir deplasman' sözleriyle zorluğu özetledi. Rakibin geçiş oyunlarından gol bulacağını öngördüklerini, Galatasaray ve Beşiktaş karşısındaki sonuçların da bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Eyüpspor'un maç boyunca savunma prensiplerine sadık kaldığını söyleyen Dalcı, takımının Trabzonspor'un arkaya atılan toplardaki zaaflarını kullanmaya çalıştığını ifade etti. Dalcı, bu planın sahada daha etkili uygulanabilmesi halinde istenen sonucun alınabileceğini dile getirdi.

Kadro sıkıntısı ve genç oyuncuların rolü:

Karşılaşmaya büyük bir sakatlık sorunu ile çıktıklarını aktaran Dalcı, 'Göreve geldiğimiz günden beri genç bir kadroya sahibiz' dedi ve ekledi: Trabzon'a 10 oyuncumuzdan yoksun geldik. Eksiklerin yerine U19 takımından oyuncuların çağrıldığını, bunun Türk futbolu adına önemine dikkat çekti.

Maç sonucu gerçeğini değiştirmese de Dalcı, sahada ortaya çıkan oyunun gelecek açısından umut verdiğini belirtti. Skorun kendilerini tatmin etmediğini söyleyen teknik adam, kaybettikleri için üzüntü duyduklarını ve rakibi kutladığını ifade etti.

Öne çıkan noktalar: Eyüpspor 1-0 mağlup oldu; 10 oyuncudan yoksun gelmeleri ve genç kadronun sahadaki duruşu maçın belirleyici unsurlarıydı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trabzonspor deplasmanında direnç göstermenin zor olduğunu belirterek, oynadıkları oyunun gelecek için umut verdiğini söyledi.