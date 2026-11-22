Rıza Kayaalp Çorum'da tarihi sokakları gezdi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Çorum ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti ve kent merkezinde kısa bir gezi yaptı. Başkan Aşgın, Kayaalp'e kentin tarihi yapıları ve meydanları hakkında bilgi verdi.

İkili, daha sonra dünyanın en dar arastası olarak gösterilen Dikiciler Arastası'na yöneldi. Ortalama 1,5 metre genişliğe sahip bu sokakta yan yana yürümeye çalışmalarının oluşturduğu görüntüler kentte ilgi çekti ve ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Başkan Aşgın'ın değerlendirmesi:

Başkan Aşgın, konuk ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Çorum yiğidin harman olduğu bir yer. Bir yiğit de şehrimizde' dedi. Aşgın, arastanın dar kesimlerinin bulunduğunu belirterek 'Rıza Kayaalp arastaya girerken biraz zorlandı. Burası geniş olan kısım, öbür taraf biraz daha dar' yorumunda bulundu ve Kayaalp'in halk nezdindeki yerini vurguladı: 'Bütün Türk milletinin gönlünde özel bir yeri var.'

Kayaalp'in gözlemleri:

Kayaalp ise Başkan Aşgın'a misafirperverliği için teşekkür ederek Çorum'un son dönemdeki değişimine dikkat çekti. 'Hep belediye başkanımızı ziyaret ediyorduk ama bu güzellikleri görmeye fırsat olmadı. Çorum gerçekten çok büyük bir değişim geçirmiş' dedi.

Arastada yaşadıkları anı tarif eden Kayaalp, 'Başkanımız, bizi özellikle bu dar sokağa getirdi. Ama sığıyormuşum, belediye başkanımızla yan yana sığamadık. İki pehlivanın yan yana gitmesi zor oluyor' sözleriyle hem durumu hem de alandaki mizahi atmosferi aktardı. Kayaalp, mekanın simgeleşme potansiyeline işaret ederek buranın ziyaretçiler için görülmesi gerektiğini belirtti.

Gezi sırasında çekilen anlar, dar sokakta iki güçlü ismin yan yana geçmeye çalışmasının verdiği görsel zenginlikle sosyal medyada ve yerel basında ilgi gördü. Belediye temsilcileri, Dikiciler Arastası'nın korunması ve tanıtımı konusunda turizm değeri taşıyabilecek bir mekan olarak öne çıktığını vurguluyor.

Bu tür ziyaretler, hem kentin tarihi dokusuna dikkat çekiyor hem de yerel yönetimin şehir merkezine yaptığı yatırımların tanıtımına katkı sağlıyor. Çorum'un tarihi sokakları ve meydanlarının, ziyaretçiler için cazibe noktası haline gelmesi hedefleniyor.

ÇORUM'U ZİYARET EDEN MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP, BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGIN İLE DÜNYANIN EN DAR ARASTASINI GEZDİ.