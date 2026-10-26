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Özel Anka Hastanesi'nden erken tanı çağrısı: meme kanserinde farkındalığın önemi

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliğinde kadınlara erken tanının tedavi başarısını artırdığı uyarısında bulundu; 'farkındalık hayat kurtarır' çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:49

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Özel Anka Hastanesi'nden erken tanı çağrısı: meme kanserinde farkındalığın önemi

Etkinlikte öne çıkanlar:

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği etkinlikte erken tanının önemine dikkat çekti. Sağlık camiası ve hastane yönetiminin katıldığı programda, toplumsal bilinç oluşturmanın ve düzenli kontrollerin hastalıkla mücadelede belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

hastane yetkililerinin mesajı:

Hastane yetkilileri ortak açıklamada, 'Meme kanseriyle mücadelede en büyük silahımız erken tanı. Kadınların kendi sağlıklarına zaman ayırması, kontrollerini aksatmaması ve vücutlarındaki değişimleri dikkate alması hayati önem taşıyor. Unutmayın; farkındalık hayat kurtarır. Kendiniz için bugün bir adım atın' ifadelerine yer verdi.

farkındalık uygulamaları ve çağrı:

Etkinlik boyunca pembe kurdelelerle dayanışma ve mücadele mesajları paylaşıldı; katılımcılara düzenli mamografi, klinik muayene ve kendi kendine meme muayenesinin önemi anlatıldı. Hastane yetkilileri, sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi ve erken belirti görüldüğünde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması çağrısında bulundu.

Program, bilinçlendirme konuşmaları ve bilgilendirici paylaşımlarla sona erdi; organizasyon, toplumun her kesimine ulaşarak meme kanserinde erken tanının yaşam üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha hatırlattı.

ÖZEL ANKA HASTANESİ’NDEN MEME KANSERİNDE ERKEN TANI UYARISI

ÖZEL ANKA HASTANESİ’NDEN MEME KANSERİNDE ERKEN TANI UYARISI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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