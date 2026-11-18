Toplantı ve katılımcılar:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 59. Meslek Komitesi, eğitim ve öğretim hizmetleri sektörünü temsil eden özel okul ve kurs temsilcileriyle Oda Hizmet Binası'nda bir araya geldi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, Komite Başkanı ve Meclis Üyesi Yıldırım Bey Sırakaya, Komite Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ahmet Can Akyollu, Meclis Üyesi Gökhan Çalışkan ile komite üyeleri Cemile Göztaşlı, Aydın Koç, Hakan Ertürk ve Metin Erbil ile sektör temsilcileri katıldı.

Eğitim ve ekonomi ilişkisi:

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, ekonomide rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan kaynağının önemine vurgu yaptı. Özen, eğitim kurumlarının çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış nesiller yetiştirmesinin gerekliliğine dikkat çekti ve özel öğretim kurumlarının süreçteki önemini belirterek Bursa eğitim yapısının sorumluluklarını hatırlattı.

Sektör verileri ve öncelikler:

Toplantıda sektörün mevcut durumu ele alındı; ele alınan veriler arasında Bursa'da özel okullarda öğrenim gören yaklaşık 65 bin öğrenci ve kent genelinde 1.500 özel öğretim kurumu olduğu, bunların 622'sinin özel okul olduğu bilgisi yer aldı. Komite Başkanı Yıldırım Bey Sırakaya, pandemi sonrası dönemde özel okullardaki öğrenci sayısının 2023'teki yaklaşık 75 bin seviyesinden günümüzdeki 65 bin seviyesine gerilediğini, son üç yılda yaklaşık 10 binlik düşüş kaydedildiğini vurguladı.

Çözüm yolları ve yol haritası:

Katılımcılar, eğitimde dijitalleşme, öğrenci tercihlerinin güçlendirilmesi ve özel okulların niteliğinin artırılmasına yönelik önerilerini paylaştı. BTSO temsilcileri, sektörün ihtiyaç ve beklentilerini ilgili kurumlara ileteceklerini, takipçi olacaklarını belirtti. Komite, 2027 çalışma takvimi çerçevesinde özel okullar, okul öncesi eğitim kurumları, sürücü kursları, dil kursları ve rehabilitasyon merkezleri için ayrı çalışma masaları ve daraltılmış konu başlıklarıyla çalıştaylar düzenlemeyi planlıyor.

Toplantı, sektörün kısa ve orta vadeli önceliklerinin tespit edilmesi, dijital dönüşümün eğitim süreçlerine yansıması ve paydaşlar arası iletişimin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda somut adımlar atma kararlılığıyla sonlandırıldı.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SEKTÖRÜNÜ TEMSİL EDEN BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) 59. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA KONUŞAN BTSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ ABİDİN ŞAKİR ÖZEN, "SANAYİDE, TİCARETTE VE ÜRETİMDE GÜÇLÜ BİR KONUMA ULAŞMAMIZIN TEMELİNDE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI BULUNUYOR. BUNUN İÇİN EĞİTİM KURUMLARIMIZIN ÇAĞIN İHTİYAÇLARINA UYGUN, BİLGİ VE BECERİLERLE DONATILMIŞ NESİLLER YETİŞTİRMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR" DEDİ.