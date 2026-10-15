PAK ekipleri yağışta yollarda mahsur kalanlara yardım için seferber oldu

PAK ekipleri sahada:

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yollarda aksamalar ve mahsur kalmalara yol açtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve güvenli bölgelere ulaştırmak üzere harekete geçti.

müdahale öncelikleri:

PAK ekipleri, öncelikle can güvenliğini sağlamak için saha çalışmaları yürütüyor. Mahsur kalanlar ekipler tarafından tespit edilip uygun güzergâhlardan güvenli bölgelere taşınıyor; aynı zamanda ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli destek sağlanıyor.

çalışmaların seyri:

Operasyonlar aralıksız devam ediyor ve ekipler sahada görev başında bulunuyor. PAK ekiplerinin saha müdahaleleri, vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla koordineli şekilde sürdürülüyor.

Yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına PAK ekipleri koşuyor