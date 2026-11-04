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Bolu'da akşam sağanağı günlük yaşamı sekteye uğrattı

Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; vatandaşlar zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 20:22

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolu'da akşam sağanağı günlük yaşamı sekteye uğrattı

Bolu'da akşam yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi

Bolu kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı sekteye uğrattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından başlayan yağış, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Meteoroloji uyarısı ve yağışın seyri:

Uyarı sonrası başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı ve etkili olduğu bölgelerde birikintiler oluştu. Çok kısa sürede artan yağış miktarı nedeniyle yüzeysel su birikintileri yaygınlaştı.

Vatandaşlar ve sürücüler için yaşanan zorluklar:

Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla daha kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı; bazıları ise şemsiyeleriyle yağmura direnmeye çalıştı. Olaylarda can veya mal kaybına ilişkin bilgi bildirilmedi, yaşananlar daha çok ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara yol açtı.

BOLU’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ...

BOLU’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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