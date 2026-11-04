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Dörtyol'da sağanak sonrası Karakese ve Özerli dereleri taştı, araçlar sürüklendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak sonrası Karakese ve Özerli dereleri taştı; evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 22:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Dörtyol'da sağanak sonrası Karakese ve Özerli dereleri taştı, araçlar sürüklendi

Dörtyol'da yoğun yağış taşkına dönüştü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kentte taşkınlara yol açtı. Meteoroloji tarafından verilen turuncu kodlu uyarının ardından kıyı kesimlerde başlayan yağış zaman zaman iç bölgelere de sıçradı. Akşam saatlerinde raporlarda yer alan hortumun etkisiyle bölgedeki yağış şiddetlendi ve ani yükselmeler yaşandı.

derelerin taşması ve yerleşimlere etkisi:

Yağışla birlikte Karakese ve Özerli derelerinde su seviyesi yükseldi ve her iki dere de taştı. Sel suları mahalle sokaklarına dolarken, bazı evler ve park halindeki araçlar su altında kaldı. Sürüklenen araçların olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde araçların akıntıyla savrulduğu görüldü.

kurtarma çalışmaları ve tahliye:

Evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarma ekipleri müdahale ederek güvenli bölgelere taşıdı. Yetkililer ve sahadaki ekipler, önceliği insan hayatına vererek tahliye ve ilk müdahale çalışmalarını sürdürdü. Olay yerinde görev yapan ekiplerin çalışmaları, bölge sakinlerinin de yönlendirilmesiyle ilerletildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer, ani sel ve taşkın riskine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bölgedeki hava koşullarının seyrine göre ek önlemler alınacağı bildirildi.

HATAY&#039;IN DÖRTYOL İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE KARAKESE VE ÖZERLİ DERESİ TAŞTI...

HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE KARAKESE VE ÖZERLİ DERESİ TAŞTI, ARAÇLAR SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ. SU BASAN EVLERDE VE ARAÇLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI EKİPLER KURTARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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