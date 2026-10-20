Sinpaş, yarım asırlık yatırımlarını iklim gündemine taşıyor

Sinpaş Holding COP31'de sürdürülebilir uygulamalarını sunacak

Gayrimenkulden enerjiye, turizmden sanayiye uzanan geniş yatırım portföyüyle faaliyet gösteren Sinpaş Holding, çevresel performansını uluslararası platformda paylaşmak üzere Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e katılacak. Holding, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek konferansta Climate Supporter - İklim Destekçisi olarak yer alacak ve grup şirketlerinin sektörel ölçekte yürüttüğü sürdürülebilirlik uygulamalarını tanıtacak.

raporlama ve şeffaflık odaklı yaklaşım:

Sinpaş, sürdürülebilirlik çalışmalarını ulusal ve uluslararası çerçevelerle eşleştiriyor. Grup bünyesinde yürütülen çalışmalar arasında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) referans alınarak karbon ayak izi hesaplamaları, sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve iklim risklerinin değerlendirilmesi yer alıyor. Bu çerçevede elde edilen veriler, ölçülebilir performans göstergeleriyle şeffaf şekilde raporlanıyor.

saha uygulamaları ve teknoloji odaklı yatırımlar:

Holdingin sürdürülebilirlik programı, yönetim sistemlerinden proje uygulamalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gibi uluslararası standartların yanı sıra yaşam döngüsü analizi (LCA), çevresel ürün beyanı (EPD) ve su ayak izi ölçümleri fiilen uygulanıyor. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları, atık ısı geri kazanımı, endüstriyel suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı ve akıllı bina otomasyonları sürdürülebilirlik pratiğinin yatırım ve işletme aşamalarına entegrasyonunu sağlıyor.

'Sinpaş Holding olarak yarım asrı aşan birikimimizle farklı sektörlerde güçlü bir yatırım ekosistemi oluşturduk. Bu çeşitliliği yalnızca ekonomik büyüklüğümüzün değil, sürdürülebilir geleceğe katkı sunma kapasitemizin de önemli bir parçası olarak görüyoruz. Grup şirketlerimizle kaynakların verimli kullanımını, çevresel etkilerin azaltılmasını ve yenilikçi teknolojileri önceliklendiriyoruz. COP31’e katılımımızı da bu ortak vizyonu uluslararası platforma taşıma fırsatı olarak değerlendiriyoruz'

- Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik

Sinpaş Holding, COP31 katılımıyla hem sektör içi uygulamalarını hem de ölçülebilir çevresel performansını uluslararası paydaşlarla paylaşmayı hedefliyor. Grup, sürdürülebilirlik stratejisini yatırım kararlarına ve operasyonel süreçlere entegre ederek uzun vadeli risk yönetimi ve kaynak verimliliğine odaklandığını vurguluyor.

GAYRİMENKULDEN ENERJİYE FARKLI SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREN SİNPAŞ HOLDİNG, KARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASI, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALARIYLA COP31’DE "İKLİM DESTEKÇİSİ" OLARAK YER ALACAK.