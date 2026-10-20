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Yağışlar sapanca gölünde rahatlama sağladı, Sakarya'ya dört buçuk aylık su takviyesi geldi

1 Ekim'den bu yana Sapanca Gölü su seviyesi 64 santimetre artarak 30,51 metreye çıktı; göle 32 milyon metreküp su eklendi, kullanım baskısı azaldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağışlar sapanca gölünde rahatlama sağladı, Sakarya'ya dört buçuk aylık su takviyesi geldi

Sapanca gölünde su seviyesi belirgin şekilde yükseldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre, kentte son dönemde etkili olan yağışlar Sapanca Gölü ve yeraltı su kaynaklarını besleyerek önemli bir artış sağladı. 1 Ekim'de 29,87 metre olarak ölçülen göl seviyesi, yaklaşık üç haftalık dönemde 64 santimetre yükselerek 30,51 metre seviyesine ulaştı.

Yağışların etkisi ve rezerv artışı:

Bu yükselişle göle yaklaşık 32 milyon metreküp su eklendi; SASKİ, bu suyun Sakarya'nın içme suyu ihtiyacını yaklaşık dört buçuk ay karşılayacak miktarda olduğunu bildiriyor. Kent genelinde görülen kuvvetli yağışlar sadece yüzey suyunu değil, aynı zamanda yeraltı su rezervlerini de olumlu etkiledi. Son yağışların kentin alternatif su kaynaklarını beslemesi, göl üzerindeki kullanım baskısını azaltan bir sonuç doğurdu.

Kullanım baskısı, kış beklentisi ve tasarruf çağrısı:

SASKİ yetkilileri, sevinilecek gelişmeler yaşansa da suyun tükenmez bir kaynak olmadığı uyarısını yineliyor. Yapılan açıklamada, 'Yağışlarla birlikte su kaynaklarımızda yaşanan artış sevindirici olsa da suyun sınırsız bir kaynak olmadığı unutulmamalıdır' denildi. Yetkililer aynı zamanda kış döneminde beklenen yağışlarla gölün maksimum kota ulaşmasının öngörüldüğünü ancak bunun garanti bir çözüm sağlamayacağını vurguladı.

Uzman değerlendirmeleri ve SASKİ açıklamaları, kısa vadeli rahatlamanın su yönetimi ve tasarruf alışkanlıklarının sürdürülmesini gerektirdiğini gösteriyor. Kaynakların korunmasına yönelik çalışmalara devam edilirken, vatandaşlara suyu verimli kullanma konusunda duyarlı olma çağrısı yapıldı.

Sonuç olarak, Sapanca Gölü'ndeki 64 santimetrelik artış ve eklenen 32 milyon metreküp su kent için olumlu bir haber olmakla birlikte, kalıcı güvence için hem doğal koşulların takip edilmesi hem de tasarruf bilincinin korunması önem taşıyor.

1 EKİM’DEN BU YANA SU SEVİYESİ 64 SANTİMETRE ARTARAK 30,51 METREYE YÜKSELEN SAPANCA GÖLÜ...

1 EKİM’DEN BU YANA SU SEVİYESİ 64 SANTİMETRE ARTARAK 30,51 METREYE YÜKSELEN SAPANCA GÖLÜ, SAKARYA’YA 4 BUÇUK AY YETECEK MİKTARDA İÇME SUYU KAZANDIRDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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